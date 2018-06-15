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Артем Кузелев

Выставка нарядов Gucci для Бьорк

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  • 15 Июня 201819:23
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды открыл в собственном музее выставку о сотрудничества с исландской певицей.

Посетители музея Gucci Garden во Флоренции теперь могут попасть в обновленные выставочные залы. Одной из самых привлекательных выставок этого сезона здесь стала экспозиция, посвященная сотрудничеству итальянского дома и Бьорк. В рамках коллаборации креативный директор Алессандро Микеле создал серию нарядов и аксессуаров для артистки, которые она использовала во время съемок сюрреалистического клипа на песню The Gate. В центре выставки – прекрасное платье из люминисцентного материала. На его создание ушло 550 часов работы, а над вышивкой, которая его украшает, мастерицы марки трудились еще 320 часов.

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