Выставка о современной исламской моде

В Мемориальном музее де Янга в Сан-Франциско открывается первая масштабная выставка о мусульманской моде.

Проект Contemporary Muslim Fashions откроет двери для посетителей 22 сентября и обещает удивить своими масштабами. Это первая выставка с таким размахом, полностью посвященная современной исламской моде. По мнению кураторов Мемориального музея де Янга, экспозиция наглядно отразит эволюцию вещей, созданных для женщин, исповедующих ислам. Здесь можно будет увидеть спортивные хиджабы Nike, наряды от-кутюр и вещи из специальных коллекций известных марок. Посетить выставку можно будет до 6 января 2019 года.