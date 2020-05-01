Выставка о связи моды и времени откроется в Метрополитен-музее в октябре

Проект About Time: Fashion and Duration посвящен празднованию 150-летия нью-йоркского музея.

Вернисаж, который должен был открыться вместе с Met Gala, перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Проект About Time: Fashion and Duration, рассказывающий о взаимосвязях времени и моды, стартует 29 октября и будет доступен для посещения до 7 февраля 2021 года. Главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон отобрал предметы разных эпох, которые расскажут о том, как дизайнеры и мастера цитируют друг друга и вдохновляются историей костюма.