Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Выставка о связи моды и времени откроется в Метрополитен-музее в октябре

  • 634
  • 0
  • 01 Мая 202016:48

Проект About Time: Fashion and Duration посвящен празднованию 150-летия нью-йоркского музея.

Вернисаж, который должен был открыться вместе с Met Gala, перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Проект About Time: Fashion and Duration, рассказывающий о взаимосвязях времени и моды, стартует 29 октября и будет доступен для посещения до 7 февраля 2021 года. Главный куратор Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон отобрал предметы разных эпох, которые расскажут о том, как дизайнеры и мастера цитируют друг друга и вдохновляются историей костюма.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru