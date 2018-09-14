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Артем Кузелев

Выставка об одежде в искусстве открылась в «Гараже»

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  • 14 Сентября 201815:18

В московском музее современного искусства «Гараж» начал работу проект, посвященный одежде вне модной индустрии.

Осенняя выставочная программа музея «Гараж» началась с новой выставки «Ткань процветания». Это международный проект, создатели которого говорят об одежде в мире искусства и вне контекста индустрии. «Что, если исключить из разговора об одежде в произведениях искусства тему моды?» — задаются вопросом создатели выставки и пытаются на него ответить. В экспозицию представлены работы более чем 40 художников со всего мира, работающих в разных техниках и жанрах. Посетить проект можно до 27 января 2019 года.

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