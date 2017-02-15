Выставка обуви Мосшуз собрала в Москве представителей отрасли

Январскую специализированную Международную выставку обуви, аксессуаров и комплектующих материалов Мосшуз с нетерпением ожидали представители обувной индустрии. Это была первая обувная выставка обуви в России в 2017 году. В рамках проводимого мероприятия можно было не только ознакомиться с модными коллекциями обуви и аксессуаров 2017-2018, сравнить конкурентные предложения производителей, но и получить массу полезной информации о стратегии продаж, заключить соглашения на поставку обуви без посредников. Такая возможность была у всех участников и гостей 70-й выставки Мосшуз, которая состоялась с 24 по 27 января 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

На выставке были представлены образцы обуви, сумок и других аксессуаров известных торговых марок из России, Италии, Испании, Китая, Турции, Ирана, Польши, Казахстана, Вьетнама. Среди них Catunltd, Garant, Benucci, Kwinto, River, Сказка, Flamingo, Romer, Martin Star, Romax Comfort, Tom&Miki, Perlina, Zet, SM, SandM, Madella, Kuoma, Bertoli, Фома, Trien, Keddo, Betsy Princess, Tesoro, Crosby, Grunberg, Di Gregorio, Три слона, COOB&Nautilus, M.stile, Magnetica, Eleganze, D&LI, Mamashoes, Platinum, Беванишуз, NOVAK, Emanuele Gelmetti, EVROMODA, Millioner, Kavat, Miсhele Rizzo и другие.

В числе брендов, которые были представлены на январском мероприятии, была российская торговая марка мужской обуви Bastom. Компания Бастом появилась на отечественном рынке в 2000 году и за годы своего существования сумела завоевать доверие потребителей обуви для мужчин среднего ценового сегмента. Продукция производится в Ростове-на-Дону. Для разработки новых коллекций компания Бастом привлекает дизайнеров из Италии и Германии. Все модели обуви, производимой под брендом Bastom, отличаются элегантным и лаконичным внешним видом, удобством эксплуатации и надежностью.

В рамках экспозиции «Кожа и компоненты» посетители январской выставки Мосшуз смогли ознакомиться с коллекциями натуральной кожи, фурнитуры и материалов, пригодных для производства обуви и кожгалантереи.

Принять участие в следующей выставке можно будет с 14 по 17 марта 2017 года в Москве. www.mosshoes.com