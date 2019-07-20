Выставка Пьера Кардена Future Fashion

В Бруклинском музее начала работу экспозиция, посвященная творчеству дизайнера и его влиянию на мировую моду.

Ретроспектива Пьера Кардена в Бруклинском музее исследует вершины 70-летней карьеры дизайнера. В экспозиции представлены не только архивные образы, но также предметы интерьера, футуристичные дизайн-объекты, созданные Карденом в разной время,а также мультимедиа-материалы. Посетить этот масштабный проект можно до 5 января 2020 года.