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Артем Кузелев

Выставка Пьера Кардена Future Fashion

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  • 20 Июля 201918:04
Сюжеты: Pierre Cardin

В Бруклинском музее начала работу экспозиция, посвященная творчеству дизайнера и его влиянию на мировую моду.

Ретроспектива Пьера Кардена в Бруклинском музее исследует вершины 70-летней карьеры дизайнера. В экспозиции представлены не только архивные образы, но также предметы интерьера, футуристичные дизайн-объекты, созданные Карденом в разной время,а также мультимедиа-материалы. Посетить этот масштабный проект можно до 5 января 2020 года.

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