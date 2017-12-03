Выставка пальто Max Mara в Корее

Итальянский дом моды представил жителям Сеула выставку пальто.

На днях в Сеуле открылась выставка классических пальто Max Mara. Проект Max Mara Coats!, расположившийся в залах Dongdaemun Design Plaza, будет принимать посетителей до 12 декабря. В экспозиции можно встретить модели из архивов марки, примеры рекламных кампаний разных лет, а также и эскизы, созданные дизайнерами Max Mara. Кроме того, в Сеуле экспонируются фотографии знаменитостей, которые когда-либо делали выбор в пользу знаменитых пальто оттенка камель. Всего здесь представлено более 90 экспонатов.