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Артем Кузелев

Выставка пальто Max Mara в Корее

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  • 03 Декабря 201710:50
Сюжеты: MaxMara

Итальянский дом моды представил жителям Сеула выставку пальто.

На днях в Сеуле открылась выставка классических пальто Max Mara. Проект Max Mara Coats!, расположившийся в залах Dongdaemun Design Plaza, будет принимать посетителей до 12 декабря. В экспозиции можно встретить модели из архивов марки, примеры рекламных кампаний разных лет, а также и эскизы, созданные дизайнерами Max Mara. Кроме того, в Сеуле экспонируются фотографии знаменитостей, которые когда-либо делали выбор в пользу знаменитых пальто оттенка камель. Всего здесь представлено более 90 экспонатов.

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