Выставка Pitti Uomo расширяет географию

Этим летом Китай станет приглашенной страной очередного сезона модного мероприятия.

Организаторы нового – 96 – сезона выставки Pitti Uomo продолжают делиться новостями о предстоящем событии. На этот раз в программе анонсировано участие одиннадцати марок из Китая: 8on8, Danshan, Ffixxed Studios, Junwei Lin, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, The Flocks, Staffonly и Untitlab. Все показы и презентации пройдут в рамках официального расписания ярмарки в период с 11 по 14 июня.