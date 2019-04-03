Вход
ADV
Интересно
Pitti Uomo (48)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Выставка Pitti Uomo расширяет географию

  • 168
  • 0
  • 03 Апреля 201913:33
Сюжеты: Pitti Uomo

Этим летом Китай станет приглашенной страной очередного сезона модного мероприятия.

Организаторы нового – 96 – сезона выставки Pitti Uomo продолжают делиться новостями о предстоящем событии. На этот раз в программе анонсировано участие одиннадцати марок из Китая: 8on8, Danshan, Ffixxed Studios, Junwei Lin, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, The Flocks, Staffonly и Untitlab. Все показы и презентации пройдут в рамках официального расписания ярмарки в период с 11 по 14 июня.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru