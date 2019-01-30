Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Выставка работ Данилы Полякова в Москве

  • 176
  • 0
  • 30 Января 201920:29

В московском музее АРТ4 начинает работу новая выставка российского манекенщика и художника.

31 января в музее современного российского искусства АРТ4 откроется новый проект Данилы Полякова. Выставка получила название «Пэчворк-Давид-Спанч Боб» и объединяет работы, выполненные в лоскутной технике, и аппликации. В официальном релизе музея говорится, что после удачного эксперимента с материалами Поляков решил создать новую серию работ из пэчворка, соединив высокотехнологичные ткани с отрезами шелка, хлопка и органзы. Посетить выставку можно будет до 1 марта.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru