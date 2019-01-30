Выставка работ Данилы Полякова в Москве

В московском музее АРТ4 начинает работу новая выставка российского манекенщика и художника.

31 января в музее современного российского искусства АРТ4 откроется новый проект Данилы Полякова. Выставка получила название «Пэчворк-Давид-Спанч Боб» и объединяет работы, выполненные в лоскутной технике, и аппликации. В официальном релизе музея говорится, что после удачного эксперимента с материалами Поляков решил создать новую серию работ из пэчворка, соединив высокотехнологичные ткани с отрезами шелка, хлопка и органзы. Посетить выставку можно будет до 1 марта.