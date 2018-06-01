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Артем Кузелев

Выставка работ фотографа Дэвида Лашапеля

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  • 01 Июня 201819:34

В Гронингенском музее, Нидерланды, начала работу персональная выставка знаменитого фотографа, режиссера и клипмейкера.

Проект «Дэвид Лашапель. Хорошие новости для современных мужчин» организована самим Лашапелем и представляет собой ироничный взгляд на общество потребления и культ знаменитостей. Всего в экспозиции представлено около 70 работ фотографа, сотрудничающего с такими гигантами, как Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, а также работающего в шоу-бизнесе и рекламе. Центральное место настоящей выставке отдано серии «Новый мир», в которой мастер возвращается к аналоговой фотографии. Проект будет работать до 28 октября этого года.

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