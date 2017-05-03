Выставка Rodarte в Национальном музее женского искусства

Творчество сестер Малливи вновь заинтересовало музейных кураторов.

Празднуя свое 30-летие нью-йоркский Национальный музей женского искусства анонсировал новую выставку. В центре внимания кураторов проекта оказалось творчество Лоры и Кейт Малливи. Экспозиция откроет свои двери только осенью 2018 года, однако уже сейчас вызывает самый пристальный интерес. Как отметила директор музея Сюзан Фишер Стерлинг, марка Rodarte была выбрана в качестве объекта исследования за «почти артизанальный подход к созданию одежды», подчеркнув нестандартный взгляд сестер Малливи на моду.

Также отмечается, что будущая выставка станет самой масштабной из всех посвященных Rodarte. Это заявление звучит особенно интригующе в свете того, что работы сестер дизайнеров уже выставлялись на таких авторитетных площадках, как Институт костюма Метрополитен-музея, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Музей изящных искусств в Бостоне, Музее Института моды и технологий Нью-Йорка и Музей искусств округа Лос-Анджелес.