Выставка «Символы моды. Энергия эпохи» в Москве

МВЦ «Музей моды» представил очередной выставочный проект, посвященный московским дизайнерам.

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» начал работу выставка, посвященная творчеству московских дизайнеров и художников. Проект реализован при поддержке МВЦ «Музей моды» и будет доступен для посещения до 10 апреля.

Экспозиция расположилась в залах музея в соответствие с несколькими тематическими направлениями: «Архаика», «Византия», «Средневековье», «Барокко», «Русский стиль», «Прекрасная эпоха» и «Авангард». Таким образом гости выставки смогут увидеть разные этапы развития моды и искусства и их отражение в творчестве современных дизайнеров, ювелиров, художников, фотографов и иллюстраторов. Среди участников Лилия Гуреева, Галина Дрозд, Василиса Баклашова, Андрей Канунов, Валентина Аверьянова, Стелла Лабужская, Алена Лавдовская, Наталья Берег, Светлана Бояркина, Евгений Елкин и другие.