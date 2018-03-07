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Бижутерия, украшения, драгоценности (592)
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Артем Кузелев

Выставка украшений Пабло Пикассо и Джеффа Кунса

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  • 07 Марта 201800:10
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

В парижском Музее декоративных искусств открывается выставка украшений, созданных знаменитыми художниками.

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  • Экспонаты выставки De Calder a Koons, Bijoux D’artistes. La Collection Idéale de Diane Venet

С 7 марта Музей декоративного искусства в Париже предлагает посетить экспозицию ювелирных украшений, созданных художниками. Выставка получила название De Calder a Koons, Bijoux D’artistes. La Collection Idéale de Diane Venet и представляет, как слудет из названия предметы коллекции Дианы Вене, жены скульптора Бернара Вене. Здесь до 8 июля можно будет увидеть изделия, созданные Сальвадором Дали, Пабло Пикассо, Максом Эрнстом, Александром Колдером, Джеффом Кунсом, Ники де Сен-Фаль и Луиз Буржуа. Всего больше 230 украшений.

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