Выставка в Бостоне расскажет о гендере в моде

В Бостоне начала работу выставка, которая расскажет об размытии гендерных границ в модной индустрии.

Недавно Музей изящных искусств Бостона представил публике новый фэшн-проект. Выставка Gender Bending Fashion посвящена размытию гендерных границ в моде и стиле и состоит из 60 объектов. Кураторы собрали в экспозицию вещи, которые стирают традиционные представления о мужской и женской одежде и созданы на рубеже XX-XXI веков. До 25 августа в музее можно увидеть оригинальные образы Алессандро Микеле, Рей Кавакубо, Жан-Поля Готье, Рады Хурани и некоторых других модельеров.