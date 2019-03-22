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Артем Кузелев

Выставка в Бостоне расскажет о гендере в моде

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  • 22 Марта 201913:36

В Бостоне начала работу выставка, которая расскажет об размытии гендерных границ в модной индустрии.

Недавно Музей изящных искусств Бостона представил публике новый фэшн-проект. Выставка Gender Bending Fashion посвящена размытию гендерных границ в моде и стиле и состоит из 60 объектов. Кураторы собрали в экспозицию вещи, которые стирают традиционные представления о мужской и женской одежде и созданы на рубеже XX-XXI веков. До 25 августа в музее можно увидеть оригинальные образы Алессандро Микеле, Рей Кавакубо, Жан-Поля Готье, Рады Хурани и некоторых других модельеров.

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