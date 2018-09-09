Выставка в честь Аззедина Алайи на миланской Неделе

В Милане пройдет шестидневная ретроспектива парижского дизайнера тунисского происхождения.

В рамках Недели моды в Милане во дворце Palazzo Clerici будет работать выставка, посвященная жизни и творчеству Аззедину Алайе. Ретроспектива представит работы дизайнера разного времени: начиная с 1980-х годов и заканчивая последней коллекцией, которую Алайя показал в Париже в 2017 году. Куратором проекта, посетить который можно будет с 20 по 25 сентября, стал Оливье Сайяр.