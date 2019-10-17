Выставка в честь юбилея Vogue Germany

Немецкая редакция Vogue отмечает 40-летие издания модной выставкой.

До 12 января в мюнхенском музее Вилла Штука можно посетить модную выставку Ist das Mode oder kann das Weg !? Проект посвящен 40-летию немецкой версии Vogue, поэтому его куратором стала главный редактор журнала Кристиане Арп. Организовать экспозицию ей помогали художник Мартин Фенгель и директор музея Майкл Бурс.

Проект расположился на двух этажах исторического особняка скульптора Франца фон Штука. Его гости могут увидеть как ожидаемые фотографии и архивные номера журнала, так и редакционную коллекцию нарядов ведущих дизайнеров.