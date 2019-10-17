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Артем Кузелев

Выставка в честь юбилея Vogue Germany

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  • 17 Октября 201910:20
Сюжеты: Vogue

Немецкая редакция Vogue отмечает 40-летие издания модной выставкой.

До 12 января в мюнхенском музее Вилла Штука можно посетить модную выставку Ist das Mode oder kann das Weg !? Проект посвящен 40-летию немецкой версии Vogue, поэтому его куратором стала главный редактор журнала Кристиане Арп. Организовать экспозицию ей помогали художник Мартин Фенгель и директор музея Майкл Бурс.

Проект расположился на двух этажах исторического особняка скульптора Франца фон Штука. Его гости могут увидеть как ожидаемые фотографии и архивные номера журнала, так и редакционную коллекцию нарядов ведущих дизайнеров.

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