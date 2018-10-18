Выставка в Лондоне расскажет о любви Диора к Британии

В начале февраля в британской столице откроется большая ретроспектива работ модельера.

Со 2 февраля по 14 июля 2019 года в лондонском Музее Виктории и Альберта можно посетить экспозицию проекта Christian Dior: Designer of Dreams. Она будет представлять собой большую ретроспективную выставку, сравнить по масштабам которую можно лишь с мегауспешной «Дикой красотой» Александра Маккуина.

Основывается новая выставка на той, что завершилась в начале года в парижском Музее декоративного искусства, однако проект будет переосмыслен и дополнен новыми экспонатами. Экспозиция разделится на 11 тематических секций: десять о десяти знаковых образах дома, созданных с 1947 по 1957 годы, и секция о любви Кристиана Диора к Великобритании. Также на выставке можно будет увидеть вещи, созданные для парижского дома его кретаивными директорами в разные годы.