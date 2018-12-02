Выставка Van Cleef & Arpels в Москве

Французский ювелирный дом представил жителям российской столицы выставку своих легендарных украшений.

Москвичи и гости столицы могут увидеть прекрасные украшения Van Cleef & Arpels в бутике ювелирного дома в Петровском пассаже. В экспозиции представлено 60 экспонатов из частной коллекции бренда, созданных с 1910 по 1980 годы. Посетить выставку можно до 13 января.