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Бижутерия, украшения, драгоценности (614)
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Артем Кузелев

Выставка Van Cleef & Arpels в Москве

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  • 02 Декабря 201814:18
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Французский ювелирный дом представил жителям российской столицы выставку своих легендарных украшений.

Москвичи и гости столицы могут увидеть прекрасные украшения Van Cleef & Arpels в бутике ювелирного дома в Петровском пассаже. В экспозиции представлено 60 экспонатов из частной коллекции бренда, созданных с 1910 по 1980 годы. Посетить выставку можно до 13 января.

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