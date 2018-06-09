Выставка «Век моды на Киевском вокзале»

На этой неделе Александр Васильев представил в Москве свой новый выставочный проект.

До 6 сентября желающие могут посетить бесплатную выставку одежды и аксессуаров «Век моды на Киевском вокзале». Александр Васильев приурочил настоящий проект к 100-летию одного из старейших столичных вокзалов, но представил вековую историю через моду. Экспозиция составлена из экспонатов Фонда Васильева, датируемых 1918-2018 годами. Здесь можно увидеть и предметы гардероба первых послереволюционных лет, и наряды советских звезд, и фрагменты коллекций современных российских дизайнеров.