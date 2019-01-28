С 8 февраля по 31 марта 2019 года в Галерее Классической Фотографии на Саввинской набережной пройдет выставка венгерско-русского фотографа Андраша Фекете «Зимние сказки».
Каждая из более 30 фотографий проекта — словно сюжет из средневековой сказки. Вот принцесса и трубочист, вот лихие молодцы и красны девицы, вот чудища в овечьих шкурах, огромные и загадочные… В своих работах автор исследует природу сказки и пристально вглядывается в лица людей, которые отложили дела, чтобы на несколько часов почувствовать себя детьми.
Работа над проектом велась в течение 10 лет, снимки были сделаны в разные годы на фестивале «Бушойярош» в городе Мохач, Венгрия, где автор побывал около 10 раз. За это время он прошел маршрутами главных героев «бушо», познакомился с основными участниками и местными жителями, подробно исследовал традиции и обряды.
«Во множестве культур народные праздники на исходе зимы — самые радостные в году. Мне хотелось передать их бешеную энергию и запал, а еще веру людей в то, что зима и зло — это ненадолго, нужно лишь взять деревянный меч и трещотку и пойти помогать», — говорит фотограф Андраш Фекете.
На эту выставку можно и нужно идти с детьми — «Зимние сказки» — этот тот редкий случай, когда современная фотография будет понятна зрителям всех возрастов.
Об авторе:
Андраш Фекете родился в 1976 году в Санкт-Петербурге в русско-венгерской семье. В 2002-м купил фотокамеру Leica, в 2003-м году переехал в Москву, где был открыт эмиссаром современной фотографии Ириной Меглинской. В 2004 году выиграл грант World Press Photo Joop Swart. Параллельно работал для журналов «Афиша», «Афиша-Еда», «Афиша-Мир», InStyle, Glamour и др. Участник нескольких персональных выставок. Лауреат премии «Интерфото». В 2016-м году стал послом Венгерского дома фотографии «Каппа-центр».
О Венгрии:
Маленькая страна с вечными туманами в самом сердце Европы. Здесь говорят на непонятном соседям языке, пьют 60-градусную «палинку», разводят кудрявых свиней, купаются в горячих серных источниках и до сих пор ставят во дворах майское дерево. Одна из немногих западных стран, где сказка всегда рядом.
АДРЕС ГАЛЕРЕИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ:
Москва, Саввинская набережная, 23 стр. 1
Тел: +7 495 510 7713
e-mail: info@classicgallery.ru
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