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Артем Кузелев

Выставка журнала Harper’s Bazaar открылась в Париже

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  • 29 Февраля 202023:32
Сюжеты: Harper's Bazaar

Всю 153-летнюю историю легендарного журнала можно увидеть в Музее декоративного искусства.

В парижском Музее декоративного искусства начала работу выставка Harper’s Bazaar: First in Fashion. Проект посвящен более чем полуторавековой истории легендарного журнала. Экспозицию составили архивные материалы: номера за разное время, фотографии, наряды, задействованные в съемках, ставших культовыми и т. д. Кроме того, на выставке можно узнать, как менялся журнал под руководством разных главных редакторов от Кармел Сноу до Гленды Бэйли.

 

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