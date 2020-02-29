Выставка журнала Harper’s Bazaar открылась в Париже

Всю 153-летнюю историю легендарного журнала можно увидеть в Музее декоративного искусства.

В парижском Музее декоративного искусства начала работу выставка Harper’s Bazaar: First in Fashion. Проект посвящен более чем полуторавековой истории легендарного журнала. Экспозицию составили архивные материалы: номера за разное время, фотографии, наряды, задействованные в съемках, ставших культовыми и т. д. Кроме того, на выставке можно узнать, как менялся журнал под руководством разных главных редакторов от Кармел Сноу до Гленды Бэйли.