Выставка знаменитых ароматов Christian Dior

В Международном музее парфюмерии в Грассе открылась экспозиция культовых ароматов парижского дома моды.

Как известно, в этом году дом Dior отмечает 70-летие. В честь юбилея парижская марка подготовила несколько интереснейших проектов, одним из которых стала выставка Christian Dior: Esprit de Parfums. Экспозиция расположилась в знаменитом грасском Музее парфюмерии и презентует ароматы, когда-либо выпущенные парижским домом. Посетить выставку можно до 1 октября 2017 года.