Выставка знаменитых ароматов Christian Dior

В Международном музее парфюмерии в Грассе открылась экспозиция культовых ароматов парижского дома моды.
Как известно, в этом году дом Dior отмечает 70-летие. В честь юбилея парижская марка подготовила несколько интереснейших проектов, одним из которых стала выставка Christian Dior: Esprit de Parfums. Экспозиция расположилась в знаменитом грасском Музее парфюмерии и презентует ароматы, когда-либо выпущенные парижским домом. Посетить выставку можно до 1 октября 2017 года.
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