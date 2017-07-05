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Артем Кузелев

Выставка знаменитых ароматов Christian Dior

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  • 05 Июля 201710:21
Сюжеты: Dior, Косметика и парфюмерия

В Международном музее парфюмерии в Грассе открылась экспозиция культовых ароматов парижского дома моды.

Как известно, в этом году дом Dior отмечает 70-летие. В честь юбилея парижская марка подготовила несколько интереснейших проектов, одним из которых стала выставка Christian Dior: Esprit de Parfums. Экспозиция расположилась в знаменитом грасском Музее парфюмерии и презентует ароматы, когда-либо выпущенные парижским домом. Посетить выставку можно до 1 октября 2017 года.

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