Выставку «Hermes: За кулисами» покажут в Москве

В первой половине сентября в Музее Москвы на Зубовском бульваре можно будет увидеть выставку, которая с 2011 года путешествует по миру.

Проект «Hermes: За кулисами» уже семь лет успешно работает, переезжая из страны в страну. У россиян тоже появился шанс увидеть работу парижского дома моды изнутри. С 5 по 14 сентября выставка разместится в Музее Москвы и будет бесплатно принимать всех, кто хочет узнать, как создается моды. Экспозиция займет девять выставочных зон, разделенных на отдельные ремесла и техники. Директор музея Анна Сапрыкина отмечает: «Секреты ручного труда и бережно сохраняемые ремесленные техники, которые посетители увидят на выставке, – это эстетические принципы Hermes и в то же время основа динамичного развития компании».