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Артем Кузелев

Выставку Louis Vuitton в Беверли-Хиллз продлили

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  • 16 Сентября 201919:21
Сюжеты: Louis Vuitton

У тех, кто будет в ноябре в Калифорнии, есть шанс попасть на выставку Louis Vuitton Х.

Парижский дом моды вдохновился популярностью выставки Louis Vuitton X, работающей в Беверли-Хиллз, и продлил проект до 10 ноября. Экспозиция посвящена 160-летней истории сотрудничества модного дома с разными художниками. Из наших современников в коллаборациях с парижским домом отметились Алекс Израэль, Джеф Кунс, Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо, Йонас Вуд и многие другие. Всего для выставки кураторы отобрали более 180 экспонатов.

 

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