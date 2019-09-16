Выставку Louis Vuitton в Беверли-Хиллз продлили

У тех, кто будет в ноябре в Калифорнии, есть шанс попасть на выставку Louis Vuitton Х.

Парижский дом моды вдохновился популярностью выставки Louis Vuitton X, работающей в Беверли-Хиллз, и продлил проект до 10 ноября. Экспозиция посвящена 160-летней истории сотрудничества модного дома с разными художниками. Из наших современников в коллаборациях с парижским домом отметились Алекс Израэль, Джеф Кунс, Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо, Йонас Вуд и многие другие. Всего для выставки кураторы отобрали более 180 экспонатов.