Новая пляжная коллекция Triumph

Бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет пляжную коллекцию, источником вдохновения которой стала мощная стихия воды, а главным ноу-хау - усовершенствованная технология быстрого высыхания ткани. В съемке лукбука в поддержку коллекции приняли участия не топ-модели с идеальными телами, а обычные женщины всех возрастов.

В новой коллекции Triumph выводит ощущение легкости и комфорта купальников на новый уровень, совмещая утонченное мастерство исполнения с инновационной технологией QuickDry, позволяющей купальникам быстро высыхать. Коллекция удачно сочетает в себе актуальные тренды и женственные очертания с динамичными принтами и необычными вставками.

Особое внимание следует уделить моделями слитных купальников, украшенных цветочными узорами и ажурными вставками. Благодаря специальной технологии размещения шва все купальники визуально делают фигуру более стройной и подтянутой, а инновационные технологии в чашечках отвечают за дополнительную поддержку груди любой формы и размера, не нарушая ее естественную красоту.

Пляжная коллекция будет представлена во всех российских магазинах бренда.