Арт-проект «Взрослые как дети»

Окунуться в атмосферу детства, пусть и ненадолго, посчастливилось российским актерам, режиссерам и телевизионным ведущим благодаря арт-проекту «Взрослые как дети», открытие которого состоялось на днях в Bar&Kitchen «Мориарти».

Идея принадлежит актрисе театра и кино Дарье Калмыковой и её мужу Николаю Сергееву. Проект призван помочь современным детям развить и сохранить любознательность и жажду открытий, любовь к культуре и искусству, понять, что реальность гораздо интереснее виртуального мира их гаджетов.

Взрослые тоже могут многому научиться у детей, например посмотреть на действительность по-новому — может быть, немного наивно и гораздо более открыто. На мероприятии Елизавета Арзамасова, Александра Урсуляк, Сергей Никоненко, Анатолий Белый, Андрей Мерзликин, Павел Баршак, Ольга Красько и другие актеры общались с маленькими зрителями на одном языке: рассказывали детские стишки и вспоминали свои истории из детства.

Весь вечер чувствовалась атмосфера добра, радости и доверия, столь важного для детей и взрослых. Центр косметологии «Эпилсити» стал официальным партнером мероприятия и вручил всем участникам проекта необычные подарки.

Фото: пресс-служба «Эпилсити»

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