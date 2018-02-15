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Ulia

Взрыв цвета с новой Barbie «Цветной сюрприз».

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  • 15 Февраля 201812:44
Сюжеты: Барби

Юные стилисты могут экспериментировать и создавать всё новые и новые образы для любимой Barbie.

Смело меняй цвет волос с помощью холодной воды: используй бутылочку с водой, чтобы распылить ее на волосы Barbie и из пастельно-розовых, фиолетовых и голубых они превратятся в ярко-розовые, сине-зелёные и тёмно-фиолетовые.

С помощью четырех трафаретов (звёздочки, сердечки, полосы и зигзаги)  ты можешь создавать свой уникальный стиль. 

Экспериментируй и сочетай разные цвета и узоры.

Но это ещё не всё! Укладывать волосы в прическу тебе помогут аксессуары, которые идут в наборе с куклой: две резинки, две заколки и расческа.

А космический образ Barbie дополнит платье, украшенное галактическим принтом, серебряное ожерелье и стальные босоножки.

Играй и придумывай новые истории вместе с Barbie «Цветной сюрприз»!

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