W. L. Gore & Associates запускает новую технологичную вставку в обувь - GORE-TEX 3DFit

С ростом популярности сетчатой, эластичной и трикотажной спортивной обуви, которая становится уже привычной и любимой для потребителей, перед производителями встал вопрос о том, как сделать эту обувь подходящей для любой погоды. Gore представляет новый продукт GORE-TEX 3DFit - водонепроницаемую, дышащую технологию, которая принимает форму вашей ноги, как носок, сохраняя сухость и комфорт, которые отличают все продукты с технологией GORE-TEX.

Обувь GORE-TEX 3DFit позволяет производителям интегрировать профессиональную технологию защиты от влаги и бесшовный комфорт, в нашу любимую обувь, которую мы носим каждый день. GORE-TEX 3DFit задает новые стандарты легкой эластичной обуви. Гибкие 3D-вставки размещаются по форме ноги, как носок, обеспечивают водонепроницаемость, отличную защиту от ветра и дышащий комфорт.

«С помощью GORE-TEX 3DFit покупатели получают отличный продукт, который подстраивается под любую форму ноги, а производители получают технологию, которая легко интегрируется в существующие модели и конструкции их обуви» - прокомментировал Силке Кеммерлинг, специалист по продуктам Gore. Обувь GORE-TEX 3DFit была презентована на прошедшем OutDoorShow в Фридрихсхафе, Германия (17-20 июня 2018).Также она будет представлена на выставке розничной торговли в Денвере, штат Колорадо (23-26 июля 2018). Партнеры бренда Gore - Adidas Terrex и Salomon будут продавать обувь, с новой технологией, начиная с февраля 2019 года.

Gore по-прежнему стремится продвигать высокие стандарты водонепроницаемости и воздухопроницаемости и выпускает решения, гарантированные для того, чтобы погодные условия не мешали комфорту. Осенью 2018 года Gore представит продукты GORE-TEX Infinium, которые позволят производителям интегрировать профессиональную технологию защиты от ветра и влаги в повседневную одежду и обувь.