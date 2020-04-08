WAKE UP CONFERENCE “Модная индустрия: ищем баланс вместе”

Во время самоизоляции, которую мы проводим дома, важно сохранить атмосферу спокойствия и теплоты. Но в тоже время эти “дни на диванах” позволяют рационально собрать информацию, осмыслить ситуацию и принять практические решения: как действовать сегодня, в период самоизоляции и что планировать на завтра.

Ведущее консалтинговое агентство в индустрии моды Fashion Consulting Group предлагает формат профессионального диалога - разумного, логичного, с уважением и любовью к нашей хрупкой модной индустрии. Снижаем эмоциональный накал “все пропало”, встречаем единомышленников, ищем решения и переключаемся на практические задачи.

Приглашаем вас на onlinе эфиры FCG в Instagram с ведущими практиками, лидерами модных компаний, инноваторами и визионерами российского fashion бизнеса. Прямые эфиры будет проходить каждое утро в 11.00 (будний день) в формате открытых интервью и свободного обмена мнениями в поисках оперативных стратегий и практических решений в официальном аккаунте FCG https://www.instagram.com/fcgmedia/ Запись прошедших эфиров можно посмотреть во вкладке IGTV https://www.instagram.com/fcgmedia/channel/

Темы будут адаптированы под запросы аудитории с учетом ежедневного развития ситуации в модной индустрии:

Период самоизоляции, что делать ритейлеру?

Поведение покупателя в самоизоляции и после нее?

Что происходит с потреблением люкса?

Как сохранить связь с покупателем в период самоизоляции?

Какие технологии помогут сохранить бизнес?

Что можно и что нельзя сокращать?

Алгоритмы оперативных трансформаций.

Способ принятие решений в ситуации неопределенности.

Нужна ли реклама в период пандемии?

Что будет с модой после пандемии.

Магазин 2021.

Мы уже успели поговорить о том, что стимулирование продаж - это не скидки, а пижама-STYLE - это уже не HIGH-тренд. Сохраненные эфиры можно посмотреть в разделе IGTV.

Приглашенные эксперты:

FCG, LaModa, BUTIK.RU, Solstudio, Van Laak, Crocs, Эконика, VALTERA, Henderson, Спортмастер, Юничел, PVH, Sap, MediaNation, Bureau Betak, ЦУМ, Универмаг Цветной.

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