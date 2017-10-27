25 февраля в Москве в Центре Международной Торговли пройдет ежегодное самое красивое и масштабное событие столицы Wedding Brunch 2018 «Свадьба Белоснежки», получившее статус лучшего свадебного мероприятия года по версии IWEDA (IWEDA.com).

В пространстве невероятных декораций можно будет встретить мистических существ, загадочных зверей и птиц, героев сказок, прибывших на свадьбу прекрасной Белоснежки и храброго Охотника. Гости сказочного события буквально станут участниками фантастической жизни. Тьма прячется в волшебном лесу, эльфы и тролли, принцессы и чудовища, армия добра и полчища зла в вечной битве за мир….

Завораживающие световые инсталляции, театральная постановка - фантасмагория танца, аналогов которой в мире не существует, увлечет всех участников в зачарованный лес, где они смогут насладиться долгожданным шоу, подготовленным известными хореографами-постановщиками Викторией Зеликовой и Дмитрием Ташкиным (участники теле проекта «Танцы со звездами»). Гостей ждут настоящие чудеса: в лесу развернется великая битва мистических войск, вокруг соберутся фантазийные создания, и все присутствующие станут непосредственными персонажами захватывающего дух перформанса, который будет разворачиваться в течение волшебного вечера в окутанном тайной лесу.

Головокружительные трюки спортсменов Федерации паркура, трикинга и боевых искусств «Street Union» вносят нотку экстрима и учащенного сердцебиения в Шоу.

Большой сценический показ в жанре фэнтези свадебной и вечерней коллекции Haute Couture итальянского дизайнера Андрэа Падован (Andrea Padovan) и известного российского дизайнера Светланы Лялиной, а также невероятный показ детской коллекции откроет пространство мечты, завораживающее действо, масштабную иллюзию, вовлекая в свой мир и будоража сознание всех зрителей!

По традиции, на подиум выйдут звездные модели, светские персоны и звезды шоу бизнеса.

Гостей ожидает гала-ужин со специальным авторским меню бренд шефа Михаила Кузнецова, выступление звезд эстрады и артистически креативная, насыщенная разнообразными и сложнейшими номерами, шоу-программа.

Великолепные костюмы и аксессуары разрабатывались для проекта специально – над ними трудились лучшие специалисты театральных мастерских России.

С 3 часов дня начнет работать Beauty Bar, в котором мастера перевоплощения, профессиональные художники-гримеры и костюмеры дополнят наряды желающих причудливым макияжем, придадут изысканности мистическому шарму, превратив гостей в прекрасных героев или ужасных монстров, защищающих власть хладнокровной королевы Ровенны.

С 19:00 объявлен сбор гостей, где в welcome зоне их встретит удивительный бар с коктейлями и дивными сладостями.

Завершит программу вечера безумие огненного Ферджулян шоу, уводя присутствующих в сюрреалистический лабиринт дыхания пламени.

В этом году Wedding Brunch выходит на новый этап своего развития, размывая границы естественного, открывая малоизвестные грани и возможности и обогащая «репертуар» свадеб.

Специальными гостями мероприятия станут: звезды кино, телевидения, радио, столичного бомонда, модельного и шоу бизнеса, фотографы, бизнесмены, известные писатели, деятели культуры, музыканты и светские персоны.

Dress code:

Вход на мероприятие в костюме с перевоплощением в фантазийные образы существ и героев сказок ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! Для всех гостей без перевоплощения дресс-код Black Tie (приветствуется наличие маски или сказочного аксессуара). Два самых продуманных до мелочей и интересных образа будут награждены ценными призами: Черный образ - из рук Королевы Ровенны и Белый образ - из рук прекрасной Белоснежки.

Генеральный Партнер Wedding Brunch 2018 - Конгресс-центр ЦМТ Москвы

Мероприятие организовано при участии Международной Свадебной Ассоциации (IWA)

Поддержка и содействие - Геральдическое агентство "Феникс"

Организатор - свадебное агентство Shubin Wedding

Место и время проведения WEDDING BRUNCH 2018: Конгресс-центр ЦМТ Москва

Москва, Краснопресненская набережная, 12

25 февраля 2018 с 19 -00

Заказать пригласительный:

тел. +7 (495) 798-68-99, +7 (967) 082-22-55, WHATSAPP +7 (964) 510 55 70

e-mail: weddingbrunch@mail.ru

сайт: https://www.wedding-brunch.com/

Количество мест ограничено!