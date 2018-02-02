Wedding workshop в ресторане «Тинатин»

27 ноября 2017 года в ресторане-особняке Тины Канделаки «Тинатин» (Ginza Project Moscow) состоялся Wedding workshop для свадебных специалистов, организованный ГК Eventail® и бизнес-школой Александра Синютина. Это была съемка реальной «звездной» пары молодоженов под руководством мастера свадебной и семейной фотографии Сергей Хватынца, специально приглашенные гости, несколько великолепных локаций и многое-многое другое!

Как и всегда, свадебный воркшоп включал в себя постановочное утро невесты, романтическую встречу жениха и невесты, свадебную церемонию выездной регистрации с красивым декором, свадебную прогулку по ресторану-особняку, вечерний ужин молодоженов с дизайнерским оформлением у камина.

Звездная пара выбиралась путем профессионального кастинга среди реальных влюбленных пар. Победителями кастинга стали из самых ярких артистов «Королевского цирка» Гии Эрадзе Татьяна Сидоренко и Николай Исаев – солисты потрясающего зимнего белого блока «Русь», дрессировщики оленей, лис и борзых. Кроме того, Николай – воздушный гимнаст, а Татьяна – украшение многих балетных постановок!

Ресторан «Тинатин» – это гармоничное сочетание аутентичной Грузии и современной Европы. Здесь сочетаются домашний уют и кавказское гостеприимство, а в интерьере преобладают натуральный камень и дерево. Здесь каждый гость чувствует себя комфортно! Меню состоит из уже полюбившихся москвичам ароматных и пряных блюд кавказской кухни с мегрельским акцентом. Владелица ресторана приняла в этом непосредственное участие: большая часть блюд приготовлена по рецептам Тининой мамы.

Участники и партнеры воркшопа

Организатор воркшопа: бизнес-школа Александра Синютина синютин.рф и ГК Eventail® eventail.ru

Исполнительный продюсер проекта: Анна Тычинская @anna_fotodream

Шеф-фотограф: Сергей Хватынец http://www.celebra.ru/

Локация: ресторан-особняк Тины Канделаки «Тинатин» (Ginza Project Moscow) http://ginza.ru/msk/restaurant/tinatin

Звездная пара Татьяна Сидоренко и Николай Исаев – артисты «Королевского цирка» Гии Эрадзе http://gia5continents.ru/

Макияж невесты: Феликс Штейн http://www.felixshtein.com/

Стилист по волосам, образ жениха и невесты: Елена Марсова https://www.elenamarsova.ru/

Букет невесты, бутоньерка жениха, элементы оформления интерьеров: Студия флористики Tani Star Татьяны Старжинской http://www.tanistar.ru/

Свадебное платье на церемонию: Модный Дом Svetlana Lyalina http://lyalina.ru/

Платье на утро невесты и на романтический вечер: Дом модных аксессуаров Aniya http://aniya.ru/

и свадебный салон WonderWhite https://shop.wonderwhite.ru/

Свадебный костюм ручной работы для жениха: Andrea Padovan http://www.sartoriasanlazzaro.com/

Обувь для жениха: мужская обувь ручной работы Reach Heaven http://www.rhsh.ru/

Обручальные кольца с бриллиантами, запонки: ювелирная лаборатория Epic Jewellery https://epic.jewelry/

Украшения ручной работы: ZLATA

Свадебный салон: Бюро свадебного стиля Fairytale For You http://www.fairytaleforyou.com/

Приглашенный гость: бизнес-тренер #1 в России по «Приятным продажам» Александр Синютин синютин.рф

Информационный спонсор: модный интернет-журнал WonderWhite https://wonderwhite.ru/