23 декабря, в преддверии череды зимних праздников, известные девушки столицы собрались в ресторане Hamster на Women Christmas dinner! Ведь предновогодняя неделя – лучшее время для приятных встреч, светских бесед, обмена новостями и планами.

Ужин стал поистине праздничным и звёздным, он собрал самых модных, стильных и ярких селебрети. В уютном по-новогоднему украшенном зале ресторана Hamster в этот день присутствовали: Ани Лорак, Елена Летучая, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Екатерина Шпица, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, Анна Пескова, Тутта Ларсен, Ирина Муромцева, Александра Попова и Марина Гончарук (группа «Фабрика»).

Все были очень рады возможности встретиться в неформальной обстановке, поздравить друг друга с наступающими праздниками и проводить год, который для каждого из нас стал довольно сложным.

Одной из участниц мероприятия стала Марина Корпан — основатель в России и СНГ популярного метода похудения с помощью дыхательных гимнастик – бодифлекс и оксисайз. Марина открыла ноу-хау: как похудеть, не убиваясь в тренажёрных залах и на диетах, всего за 30 минут занятий в день по системе определённой техники дыхания и силовых упражнений. Что очень актуально для активных и вечно занятых жителей мегаполиса. Марина является автором метода похудения «КОРПАНЕТИК-360», автором 15 книг, с собственной программной на ТВ и звёздным тренером – её разработки уже помогли многим женщинам.

Мероприятия прошло при поддержке партнёров: туристическая компания Resort Life, ювелирный дом Roberto Bravo, бренд MIE – лидер в области производства современного гладильного оборудования, швейцарский бренд женских часов и бижутерии ELIXА и всемирно известный японский производитель настенных часов RHYTHM, санаторий «Арника»,интернет-магазин массажного оборудования Yamaguchi, косметологическая компания Nanoasia, подмосковный курорт Русские Сезоны Пересвет, ювелирный гипермаркет«Златоград», бренд женской одежды ELENA KOLOTVINA, Legend of Baikal – природная, питьевая, глубинная вода из озера Байкал.

Ведущий мероприятия Антон Зорькин не позволял гостьям скучать ни минуты! Он сразу создал праздничное настроение, не скупился на комплименты и пожелания, с интересом расспрашивал девушек про их планы на новогодние каникулы и наступающий 2021-й год. Дамы с удовольствием делились своими фирменными рецептами, раскрывали секреты «как выглядеть на все сто в новогоднюю ночь», рассказывали про удачи уходящего года и про ожидания от года наступающего. Разумеется, формат мероприятия соответствовал необходимым мерам предосторожности, а все участницы продемонстрировали ответственное отношение к безопасности – своей и окружающих.