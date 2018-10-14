Workshop "5 решений успеха бренда"

Семинар «5 решений успеха бренда» - первый из цикла семинаров, которые пройдут в Москве и в России в 2018-19 году от одного из ведущих консалтинговых агентств Парижа модной индустрии. Каждый семинар – это реально работающие «инструменты», которые помогут каждому дизайнеру вывести свой бренд на более высокий качественный уровень, способствуют увеличению коммерческой привлекательности, открывают секреты мировой индустрии моды и «двери» на самые престижные подиумы и в самые успешные шоу-румы.
Мы постарались собрать опыт дизайнеров всего мира от самых известных до начинающих и адаптировали его для российской действительности для того, чтобы поделиться им с теми, кто амбициозен и бесконечно любит свое дело.
Каждый наш участник получит эксклюзивные ответы на вопросы: зачем Вам нужен Париж? Что такое Неделя моды (неважно где – Париж, Милан или Москва) и как правильно в ней участвовать? Что такое на самом деле шоу-рум и как он должен работать, чтобы приносить пользу? Как правильно работать с байерами и продвигать свою коллекцию? Сколько реально «стоит» коммерчески выгодный бренд? Как работать с крупнейшими и успешными торговыми площадками?
Мы уверены, что знания, полученные на семинаре, помогут каждому из участников по-другому взглянуть на перспективы собственного бренда, откроют «второе дыхание», вдохновят на новые проекты.
Всем участникам семинара мы дарим бонус – всестороннюю поддержку крупнейшего консалтингового агентства Trend & Tendance на эксклюзивных условиях.
Цели и задачи:
- понять историю марки
- какое у нее направление
- точки продаж
- ценовая организация продаж
Участники:
- модельеры
- дизайнеры
- владельцы шоу-румов
- студенты, обучающиеся по специальности связанным с фэшн индустрией
- фешн журналисты, блогеры, SMM - специалисты
ВНИМАНИЕ!!! Количество индивидуальных консультаций – ограничено. Проводится только по предварительной записи и оплате. Место проведения и время согласуется для удобства всех сторон дополнительно.
Заявки на участие принимаются до 26 октября 2018
Заявка высылается на почту - octobremoscou@gmail.com
Контактный телефон - +7 916 00 648 00 Татьяна
В заявке следует указать :
- ФИО участника, город
- Название бренда
- Желаемый формат участия (семинар или семинар + индивидуальная консультация и т.д.)
- История марки + 3-4 фото коллекции или каталог (или ссылка на сайт, социальные сети )
После получения заявки Вам будет отправлена квитанция для оплаты. Просим сообщить о необходимости предоставления отчетных финансовых документов заранее.
Расписание Москвоских семинаров
27 осткября 2018
28 ноября 20198
Дата и место проведения:
27 октября 2018 года, PRIDE Studio (Москва, Малый Калужский пер. д.2 стр. 4, ст. м. «Шаболовская»)
Расписание:
11.00 – 13.00 практическая часть
13.00 – 13.30 кофе брейк
13.30 – 15.30 практическая часть : «разбор» реальных кейсов, типовых ошибок и «инструментов» для бизнеса.
с 16.00 индивидуальные консультации
Организаторы:
Международное консалтинговое агентство TREND & TENDANCE (Париж, Франция), F.M.C.Lab (Москва, Россия )
Расписание Парижских семинаров
с 23 января по 28 января 2019
с 25 февраля по 5 марта 2019
с 23 сентября по 1 октября
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