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Mikhailova

Workshop "5 решений успеха бренда"

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  • 14 Октября 201812:43

Семинар «5 решений  успеха бренда» - первый из цикла семинаров, которые пройдут в Москве и в России в 2018-19 году от одного из ведущих консалтинговых агентств  Парижа модной индустрии. Каждый семинар – это реально работающие «инструменты», которые помогут каждому дизайнеру вывести свой бренд на более высокий качественный уровень, способствуют увеличению коммерческой привлекательности, открывают секреты мировой индустрии моды и «двери» на самые престижные подиумы и в самые успешные шоу-румы.

Мы постарались собрать опыт дизайнеров всего мира от самых известных до начинающих и адаптировали его для российской действительности для того, чтобы поделиться им с теми, кто амбициозен и бесконечно любит свое дело.
Каждый наш участник получит эксклюзивные  ответы на вопросы: зачем Вам нужен Париж? Что такое Неделя моды (неважно где – Париж, Милан или Москва) и как правильно в ней участвовать? Что такое на самом деле шоу-рум и как он должен работать, чтобы приносить пользу?  Как правильно работать с байерами и продвигать свою коллекцию? Сколько реально «стоит» коммерчески выгодный бренд? Как работать с крупнейшими и успешными торговыми площадками?
Мы уверены, что знания, полученные на семинаре, помогут каждому из участников по-другому взглянуть на перспективы собственного бренда, откроют «второе дыхание», вдохновят на новые проекты.
Всем участникам семинара мы дарим бонус – всестороннюю поддержку крупнейшего консалтингового агентства Trend & Tendance  на эксклюзивных условиях.

 

Цели и задачи:


- понять историю марки
- какое у нее направление
- точки продаж
- ценовая организация продаж

 

Участники:


- модельеры
- дизайнеры
- владельцы шоу-румов
- студенты, обучающиеся по специальности связанным с фэшн индустрией

- фешн журналисты, блогеры,  SMM - специалисты

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Количество индивидуальных консультаций – ограничено. Проводится только по предварительной записи и оплате. Место проведения и время согласуется для удобства всех сторон дополнительно.

 

Заявки на участие принимаются до 26 октября 2018
Заявка высылается на почту -  octobremoscou@gmail.com  

Контактный  телефон - +7 916 00 648 00 Татьяна
В заявке следует указать :
- ФИО участника, город
- Название бренда
- Желаемый формат участия (семинар или семинар + индивидуальная консультация и т.д.)
- История марки + 3-4 фото коллекции или каталог (или ссылка на сайт, социальные сети )
 

После получения заявки Вам будет отправлена квитанция для оплаты. Просим сообщить о необходимости предоставления отчетных финансовых документов заранее.

 

Расписание Москвоских семинаров

27 осткября 2018

28 ноября 20198

 

Дата и место проведения:

27 октября 2018 года, PRIDE Studio (Москва, Малый Калужский пер. д.2 стр. 4, ст. м. «Шаболовская»)
Расписание:
11.00 – 13.00 практическая часть
13.00 – 13.30 кофе брейк
13.30 – 15.30  практическая часть : «разбор» реальных кейсов, типовых ошибок и «инструментов» для бизнеса.
с 16.00  индивидуальные консультации


Организаторы:

Международное консалтинговое агентство TREND & TENDANCE  (Париж, Франция), F.M.C.Lab (Москва, Россия )

 

Расписание Парижских семинаров

с 23 января по 28 января 2019

с 25 февраля по 5 марта 2019 

с 23 сентября по 1 октября

 

 

 

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