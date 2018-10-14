Workshop "5 решений успеха бренда"

Семинар «5 решений успеха бренда» - первый из цикла семинаров, которые пройдут в Москве и в России в 2018-19 году от одного из ведущих консалтинговых агентств Парижа модной индустрии. Каждый семинар – это реально работающие «инструменты», которые помогут каждому дизайнеру вывести свой бренд на более высокий качественный уровень, способствуют увеличению коммерческой привлекательности, открывают секреты мировой индустрии моды и «двери» на самые престижные подиумы и в самые успешные шоу-румы.

Мы постарались собрать опыт дизайнеров всего мира от самых известных до начинающих и адаптировали его для российской действительности для того, чтобы поделиться им с теми, кто амбициозен и бесконечно любит свое дело.

Каждый наш участник получит эксклюзивные ответы на вопросы: зачем Вам нужен Париж? Что такое Неделя моды (неважно где – Париж, Милан или Москва) и как правильно в ней участвовать? Что такое на самом деле шоу-рум и как он должен работать, чтобы приносить пользу? Как правильно работать с байерами и продвигать свою коллекцию? Сколько реально «стоит» коммерчески выгодный бренд? Как работать с крупнейшими и успешными торговыми площадками?

Мы уверены, что знания, полученные на семинаре, помогут каждому из участников по-другому взглянуть на перспективы собственного бренда, откроют «второе дыхание», вдохновят на новые проекты.

Всем участникам семинара мы дарим бонус – всестороннюю поддержку крупнейшего консалтингового агентства Trend & Tendance на эксклюзивных условиях.

Цели и задачи:



- понять историю марки

- какое у нее направление

- точки продаж

- ценовая организация продаж

Участники:



- модельеры

- дизайнеры

- владельцы шоу-румов

- студенты, обучающиеся по специальности связанным с фэшн индустрией

- фешн журналисты, блогеры, SMM - специалисты

ВНИМАНИЕ!!! Количество индивидуальных консультаций – ограничено. Проводится только по предварительной записи и оплате. Место проведения и время согласуется для удобства всех сторон дополнительно.

Заявки на участие принимаются до 26 октября 2018

Заявка высылается на почту - octobremoscou@gmail.com

Контактный телефон - +7 916 00 648 00 Татьяна

В заявке следует указать :

- ФИО участника, город

- Название бренда

- Желаемый формат участия (семинар или семинар + индивидуальная консультация и т.д.)

- История марки + 3-4 фото коллекции или каталог (или ссылка на сайт, социальные сети )



После получения заявки Вам будет отправлена квитанция для оплаты. Просим сообщить о необходимости предоставления отчетных финансовых документов заранее.

Расписание Москвоских семинаров

27 осткября 2018

28 ноября 20198

Дата и место проведения:

27 октября 2018 года, PRIDE Studio (Москва, Малый Калужский пер. д.2 стр. 4, ст. м. «Шаболовская»)

Расписание:

11.00 – 13.00 практическая часть

13.00 – 13.30 кофе брейк

13.30 – 15.30 практическая часть : «разбор» реальных кейсов, типовых ошибок и «инструментов» для бизнеса.

с 16.00 индивидуальные консультации



Организаторы:

Международное консалтинговое агентство TREND & TENDANCE (Париж, Франция), F.M.C.Lab (Москва, Россия )

Расписание Парижских семинаров

с 23 января по 28 января 2019

с 25 февраля по 5 марта 2019

с 23 сентября по 1 октября