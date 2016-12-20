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Mikhailova

Workshop «Правила модной игры» 24 и 25 февраля в Москве

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  • 20 Декабря 201619:39

Ведущее европейское fashion-агенство «Trend & Tendance » проводит 24 и 25 февраля в Москве, интенсивный 2-х дневный курс по ключевым процессам модного бизнеса.

Для кого: дизайнеров, владельцев собственных марок и шоурум, специалистов fashion-индустрии. 

Это уникальная возможность узнать о мире Парижской моды из первых рук, познакомиться с трендами, разработать стратегию работы с прессой и формирования бюджета.

Work Shop поможет вам выстроить стратегию развития марки на локальном и  интернациональном уровне, выстроить каналы продаж и привлечь инвестиции.

Французская индустрия моды имеет вековую историю и задает тон на международном fashion-рынке. Дизайнеры со всего мира стремятся в Париж - центр притяжения как талантов, так и инвесторов, баеров и прессы. 

Вы хотите узнать, как Парижская неделя моды работает изнутри, что скрывает в себе гламурная картинка. 

Как продвигать бренд на международном рынке : оптимальный выбор площадки и времени запуска проекта. 

Социальные сети – мощный инструмент современной fashion-индустрии. 

Пресса первого ряда, влияние журналистов на судьбу дизайнера.  Мы вас научим схеме поиска инвестора. 

Наши специалисты – инсайдеры французской недели прет-а-порте и от кутюр,

настоящие практики индустрии, откроют вам все секреты и помогут разобраться в модных аспектах европейского закулисья.

Мы поделимся с вами уникальным savoir-faire - опытом, приобретенным за долгие годы плотной работы с успешными парижскими домами мод, дизайнерами, шоурумами, на съемках и на back-stage модных показов.

В рамках практического case-study вы встретитесь с российским модельером, для которого открыл двери «сам» Colette – парижский бутик концептуальных марок, попасть на витрины которого мечтает каждый дизайнер мира.

«Париж, – как говорил Эрнест Хемингуэй, это праздник, который всегда с тобой».

Покорите его с нашей помощью - завоюйте модный мир.

 

запись по whatsapp тel: +336 60 71 39 74 или  trendtendance@gmail.com

 

полная инофрмация - www.trendtendance.com рубрика - ателье

 

фото -  ADRIEN GANZER

 
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