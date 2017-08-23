WTFD-Moscow - крупнейшая B2B платформа для встречи мировой профессиональной модной аудитории

Международный День Турецкой Моды не зря заявлен в преддверии 2019 года. Ведь именно этот год президент РФ В.В. Путин объявил перекрестным в двустороннем развитии культуры и туризма России с Турцией. Как рассказывает Энес Гюлерер (Enes Gulerer), основатель проекта WTFD, это уникальное событие состоится в рамках данного совместного, гуманитарного проекта объединения отношений двух стран. Оно является его важной и неотъемлемой частью.

По информации из источника, организатором Международного Дня Турецкой Моды выступает группа компаний “Enes&Partners”. Основанная в 2009 году, она уверенно держит свои позиции в ведущих сферах деятельности. К слову, она же является лидером в сфере маркетинга, рекламы и PR. За последнее, в группе компаний “Энес и Партнеры” отвечает рекламное агентство полного цикла “ПАНДОМИМ”.

В рамках глобального мероприятия WTFD в Москве пройдёт более 50 показов сезонных и премьерных коллекций именитых дизайнеров, а также свои экспозиции представят крупнейшие игроки текстильной и обувной промышленности Турции.

World Turkish Fashion Day – Moscow станет крупнейшей B2B платформой для встречи профессиональной модной аудитории со всего мира.

Хедлайнером World Turkish Fashion Day – Moscow заявлен мода-форум, посвящённый актуальным вопросам, направленным на развитие модной индустрии в современных экономических условиях России и Турции.

Сюда будут приглашены представители Министерства экономики Турции, Правительства РФ, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел, Администрации Президента РФ, Министерства культуры и туризма Турции и Правительства Москвы и другие органы государственной власти, проявляющие интерес к открытым переговорам о состоянии отношений двух стран в области текстильной и обувной промышленности.

В числе гостей, культурного и светского мероприятия World Turkish Fashion Day – Moscow, известные представители власти и бизнеса, более 100 популярных блогеров и байеров со всего мира, звезды шоу-бизнеса и эстрады, а также представители международных СМИ из России, Европейских стран, стран СНГ, Ирана и Китая.

Следить за всеми актуальными новостями Международного Дня Турецкой Моды в режиме реального времени можно, подписавшись на официальный аккаунт WTFD, в Твиттере -https://twitter.com/wturkishfashion

Но Москва - это только начало! При поддержке Министерства культуры РФ и Турции организаторами планируется проводить World Turkish Fashion Day ежегодно.

Международный День Турецкой Моды – предстоящее грандиозное мероприятие мирового уровня, уже внесено в список таких городов и стран, как: Россия: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, регионы Северного Кавказа; Казахстан: Алматы и Астана; Узбекистан: Ташкент; Азербайджан: Баку.

https://worldturkishfashion.com