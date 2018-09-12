XII конкурс на соискание Премии «Мода России» на «Текстильлегпром» в новом формате

19 сентября в Москве на подиуме 51-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в двенадцатый раз состоится вручение премий «Мода России» за профессиональные и творческие достижения в области моды и дизайна.

Взрослеет и развивается российская индустрия моды, вместе с ней меняется и формат Проекта «Мода России». В этом сезоне на подиуме предстанут компании, достойные высокой награды – авторской статуэтки «Подиум». Экспертному совету предстоит выбрать единственную коллекцию, которая будет удостоена специальной премии «За высокий коммерческий потенциал коллекции» – авторской статуэтки «Булавка».

Зрителей ожидает одно из самых ярких событий выставки, уникальная возможность сопричастия с творчеством как корифеев, так и молодых дизайнеров. Байеры и закупщики увидят актуальный микс универсальных и современных образов, стилей, материалов, фактур, принтов и высоких технологий в дизайне. Коллекции продуманы и выстроены по настроению, предельно близки адресату. В ближайшем будущем эти модели уверенно шагнут на улицы российских городов и зарубежья.

Дизайнер Модного дома «Зима» с большой историей из Санкт-Петербурга Елена Видонова представит фантастические изделия, нарушающие привычные правила, ломающие стереотипы восприятия меха. Витражи и роспись по меху в коллекции «Дорогами Сновидений» созданы в партнерстве с известным художником Дарико Беридзе.

Дизайнеры молодого бренда «ДОМ ЕЛИСАБЕТ» из Москвы Елизавета Моргульчик и Агнеса Вольная покажут в коллекции «Птица счастья» возможности Дома – от создания одежды и аксессуаров до подбора стиля, и образа. Высокого качества бюстье и корсеты, изделия из бархата и шифона, выполненные по уникальным лекалам и технологиям предприятия.

Дизайнер бренда «Элегант Леди» из города Рассказово Тамбовской области представит коллекцию модной женской одежды «Пульс города», в концепцию которой заложены инструменты, позволяющие клиенту самому составить удобный и функциональный гардероб, где все элементы взаимозаменяемы и идеально сочетаются друг с другом, дают возможность смешивать стили, от строгой классики до спорт-шика. Несколько луков коллекции предназначены для поколения Z.

Компания «Шаркан-трикотаж» из Удмуртии презентует новую коллекцию «Отражение мечты» в стиле «family look» тренда «дети как мы», выполненную из различных вязаных полотен собственного производства с вложениями шерсти, льна, хлопка, а также изделия из текстильных тканей. «Шаркан-трикотаж» отмечает в этом году 80-летие со дня основания.

Молодой дизайнер и основатель ТМ «Shy.Sha» из Москвы Юлия Матюхина представит коллекцию женской одежды «Старое-новое, чужое-родное» прет-а-порте сезона «осень-зима 2018/19» в архитектурно строгих формах. Особенностью коллекции является комплектность моделей: пальто, куртки, пиджаки, платья-костюмы, комбинезоны. Эвристическое комбинирование элитного бархата и натуральных тканей, кожи, меха, декорирование вышивкой с применением лучших ремесленных техник и пристальное внимание к качеству создают многогранный образ девушки из современного мегаполиса.

Основатель и дизайнер бренда «Shaxzoda boutique atelye» из Узбекистана Шахзода Мухамедова представит коллекцию pret-a-porter de luxe «Тюбетейка» из национальной ткани адрас. Коллекция соответствует международным стандартам и позиционирована на клиентов «Shaxzoda boutique atelye», для которых важна индивидуальность, качественная и модная одежда, и желание одеваться именно в ее модели. Кроме того, Шахзода популярна в Узбекистане как певица, актриса и телеведущая.

XII сезон конкурса «Мода России» - особенный сезон, непременно приходите и убедитесь в этом сами!

Почетными гостями премии «Мода России» станут «королева русского меха» Ирина Владимировна Крутикова и прославленный метр мировой моды Вячеслав Михайлович Зайцев.

Специальный гость премии «Мода России» квинтет Виталия Ушенина «Пробуждение чувств», который порадует гостей великолепной классической музыкой малоизвестных и общепризнанных авторов и предварит показ каждой коллекции специально подобранным произведением.

Экспертный совет «Мода России» уже в двенадцатый раз возглавит Ирина Ашкинадзе, президент компании «Дефиле на Неве», основатель недели моды «Дефиле на Неве» в Санкт-Петербурге.

В Совет Премии войдут – Мария Володина, коммерческий директор Группы компаний «Детский мир»;

Ольга Горемыкина, ведущий редактор журналов по шитью Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА»; Александр Ермаков– главный байер отдела закупок компании Магазинов модной одежды Fashion House; Вера Иванова – главный редактор fashion-направления журнала «Модный magazin» АО «Аргументы и факты».

Совет партнеров Премии представлен - Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация»; Елена Беляева, руководитель проектного бизнеса «Отделочные материалы» компании «ЮНСЕН»; Антон Пермяков, основатель и дизайнер Дизайн-студии «Нить Ариадны», Валентина Кузнецова, главный редактор Информационного агентства «РИА Мода».



Партнеры Премии

• Интеллектуальный партнер: Научно-производственное объединение «Грация».

• Официальный партнер: Дизайн-студия компьютерной вышивки «Нить Ариадны».

• Текстильный партнер: Компания «ЮНСЕН», ТМ FITSYSTEM, ТМ LOKKER.

• Ритейл-партнер: Группы компаний «Детский мир» и Магазины модной одежды Fashion House.

• Партнеры: Проект «Свободные художники Петербурга»,

• Официальное агентство моделей: I model и PK Management.

• Музыкальный партнер: квинтет «Пробуждение чувств».

• Официальный fashion-фотограф: Наталья Бухонина.

• Медийный партнер: Студия «Видеоника».

• Технический партнер: Компания «Технология праздника».

Информационные партнеры Премии:

• Генеральный информационный партнер: Информационное агентство «РИА Мода».

• Официальный информационный бизнес-партнер ИД «КОНЛИГА МЕДИА»: журнал «Ателье» и Интернет-проект ModaNews.ru.

• Мультиканальная fashion-платформа «Модный magazin».

• Издательский дом PROfashion.

• Журнал FMD.

• Интернет-порталы: «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Российские товары», MODA24/7, FashionUnited, Onexpo.online, «Рустекстиль», Intermoda, FashionEducation, ProCapitali$t, «Текстильные новости», Rosflaxhemp.ru и др.

Официальный хештег: #модароссии2018

Учредители и организаторы Премии – акционерное общество «Рослегпром» и выставочная компания «РЛП-Ярмарка» – приглашают посетить XII конкурс на соискание премии «Мода России» в рамках 51-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» (18 – 21 сентября 2018 г.) в Москве на ВДНХ.

Приглашение обеспечивает посещение XII премии «Мода России» в павильоне №69 ВДНХ