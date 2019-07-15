13 июля в Плесе состоялся XIV Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра».
На суд зрителей было представлено 32 коллекции из Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ельца, Костромы, Кохмы, а так же Белоруссии и Донецкой Народной Республики.
Совет профессионалов:
Вячеслав Михайлович Зайцев - Президент Фестиваля народный художник России, лауреат государственной премии, почетный гражданин городов Иваново и Парижа;
Разина Светлана - Директор Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра»;
Разина Маргарита - Президент Клуба «Деловая женщина». г. Иваново;
Кащеев Олег – Проректор по научной работе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина г. Москва;
Корнева Ирина - Художник–модельер г. Иваново;
Нестерова Татьяна - Председатель совета директоров фирмы «Фарэкспо» г. Санкт-Петербург; Кузьмичев Виктор - Заведующий кафедры конструирования швейных изделий Государственный Политехнический университет г. Иваново;
Кирина Тамара - Советник генерального директора инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности г. Москва;
Чашникова Ольга - Генеральный директор фирмы «Волтри», г. Вологда;
Голицына Клара - Директор фирмы «Интертекс», г. Иваново;
Дьяк Оксана - Президент Ассоциации предприятий бытового обслуживания. (г.Донецк) ДНР; Каримова Ирина - руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики. г.Москва;
Румянцев Евгений – Ректор Ивановского Государственного Политехнического Университета г. Иваново;
Лаврентьева Екатерина - Первый заместитель генерального директора Иновационно-научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности г. Москва
Грамоты союза «Торгово-промышленной палаты Ивановской области были вручены
1. Модельеру Глотовой Марине г. Кохма за разработку новых тканей и изделий из них;
2. Модельеру Савосиной Татьяне, г. Иваново за расширение ассортимента качественных изделий из льна;
3. ЗАО ПХП «Истоки» г. Пучеж за сохранение и развитие народных традиций Директор Кушманцева Валентина Вячеславовна;
Специальные призы, учрежденные дочерним предприятием итальянской фирмы «Стеллини» вручены:
1. Коллекция: «Джинсовый сезон» Творческий коллектив Многопрофильный колледж г.Вичуга
2. Коллекция: «Мифический город или город которого нет» Модельер: Ковальчук Елена ДНР, г.Донецк
3. Коллекция: «Гуляя по набережной» Модельер: Голдобина Ольга Г.Иваново
Высшую награду Фестиваля, Символ Российского фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» - Серебряный феникс», выполненный ювелирами ОАО «Красная Пресня» города Приволжск получили 7 дизайнеров.
В студенческой номинации: 1. Коллекция «Последняя династия» Творческий коллектив Политехнический колледж г. Кинешма
2. Коллекция: «Льняная партия» Модельеры: Грищенко Татьяна, Мистрюкова Юлия Государственный Политехнический Университет г. Иваново
В промышленной номинации: 1. Коллекция: «Дыхание лета» Модельер: Орлова Светлана РУПТП «Оршанский льнокомбинат» г. Орша
В авторской номинации: 1. Коллекция: «Ажурные фантазии» Модельер: Багдасарян Арус ООО «Волтри» г. Вологда
2. Коллекция: «Моя светлая коллекция» Модельер: Радыш Ирина ДНР, г.Донецк
Специально изготовленные знаки «Серебряный феникс» и призы учрежденные компанией ТДЛ по решению совета вручаются двум лучшим коллекциям фестивального показа: 1. Коллекция «Цветочная симфония» ООО НХП «Елецкие кружева» г.Елец
2. Коллекция: «Palekh-best» Модельер: Клименко Татьяна «Батик-best» г.Иваново
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