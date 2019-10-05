XV Международный Осенний Салон Авторских Кукол в Москве

15-й Международный «Осенний Салон Авторских Кукол» на Тишинке по праву считается самым ожидаемым событием в мире авторской куклы. Более 500 авторов со всего мира, 10 000 зрителей и почти 3000 экспонатов – соберутся в выставочном комплексе на Тишинке с 04 по 06 октября 2019 года.

На выставке можно встретить персонажей любимых сказок и мультфильмов, знакомых с самого детства, героев кино и литературы, забавных мишек тедди и познакомится с новыми персонажами, придуманными и воплощенными в жизнь мастерами-кукольниками. Так же на выставке будет представлен большой ассортимент для создания куклы и тематическая литература. И самое главное «Осенний Салон» - это выставка-продажа, где можно приобрести любой понравившийся экземпляр для себя или в подарок.

Организатор «Осеннего Салона Авторской Куклы» Светлана Пчельникова 15 лет назад задумала и воплотила первую в Москве выставку, которая по сей день не теряет своей популярности, а наоборот, привлекает и собирает на одной площадке самых известных художников, коллекционеров и большую аудиторию. Каждая выставка Светланы всегда отличается душевностью и незабываемой атмосферой. И это не случайно, ведь куклы – это не просто игрушки. Как отмечает Светлана: «Авторская кукла – это синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры и дизайна костюма».

Традиционно на «Осеннем Салоне» все желающие могут принять участие в благотворительном проекте Светланы Пчельниковой «Парад кукол - детям». Средства от реализации авторских кукол и игрушек со специального стенда «Парада» пойдут напрямую на лечения детям, а также в фонды, с которыми выставка сотрудничает на протяжении многих лет. Торжества по случаю открытия 15-й юбилейной выставки будут проходить целый день 4 октября. В 12 часов состоится презентация новинок от постоянных участников Осеннего Салона Кукол. В 18 часов в этот же день пройдет ВИП-открытие со звездными гостями и специальной программой, подарками и розыгрышами ценных призов.

Выставка пройдет в выставочном комплексе «Т-Модуль», Тишинская площадь, 1

Время работы: 04.10.19 с 12.00-20.00. 05.10.19 с 11.00-20.00, 06.10.19, с 11:00 до 19:00.