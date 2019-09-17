XV-я международная выставка ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Москва»

С 25 по 29 сентября в Москве на ВДНХ пройдёт крупнейшая в России выставка ювелирных и часовых брендом — «JUNWEX Москва»

Ежегодно лидеры рынка представляют здесь свои лучшие работы, привлекая тем самым десятки тысяч посетителей — это представители профессионального сообщества, а также посетители, отслеживающие тенденции ювелирной и часовой моды, желающие первыми не только увидеть новинки, но также и приобрести их, совершив таким образом модную покупку и одновременно инвестиционное вложение.

В этом году посетителям сентябрьской выставки «JUNWEX Москва» свои изделия представят более 600 участников со всех уголков России и других стран мира. В частности, в выставке примут участие компании, уверенно удерживающие первенство по производству изделий из золота, такие как: «Лукас», «Санис», «Красцветмет», «Бронницкий ювелирный завод», «Ньюголд», «Дельта», Efremov, «Карат», «Топаз», «Эстет», «Талант». А также лидеры по изготовлению серебряных украшений – «Аргента», Darvin, «Елизавета», «Золотые купола», «Красная Пресня», «Северная Чернь и многие другие.

Maxim Demidov | Кольцо из коллекции «Рождение галактики»

Самая яркая часть экспозиции разместится в зале «Премиум». Здесь свои новые коллекции и авторские работы представят ювелирный дом Chamovskikh (Екатеринбург), компании Mousson (Москва), «Ринго» (Москва), Sarkissian (Москва) и Maxim Demidov (Москва). Коллекции этих компаний всё больше убеждают ценителей ювелирного искусства в состоятельности российских мастеров как дизайнеров и совершенствовании отечественной ювелирной школы, основанной на традициях великого ювелира Карла Фаберже и Поставщика Двора Его Императорского Величества Ивана Хлебникова. Среди поклонников этих брендов много известных и титулованных особ. В частности, поклонником бренда Chamovskikh является народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, в начале сентября этого года преподнесший супруге, оперной певице Анне Нетребко, бриллиантовый браслет с малахитами из коллекции «Украшения императорских особ», созданной совместно с историком моды Александром Васильевым.

Александр Чамовских, глава ювелирного дома Chamovskikh и Анна Нетребко с кольцом и браслетом из коллекции «Украшения императорских особ» (коллаборация ЮД Chamovskikh и Александра Васильева | историк моды)

Традиционно на «Junwex Москва» будет представлен весь спектр ювелирных украшений — от изделий из серебра до эксклюзивных украшений из золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, природных минералов и смолы.

На выставке можно будет лично убедиться, каким разнообразным бывает янтарь и насколько уникальны изделия из него. Так, например, изделия бренда Sun Stone (Калининград), филигранно выполненные его мастерами, вызывают неподдельный восторг и восхищение. Завораживают не только ювелирные украшения из природной смолы, но и янтарные скульптурные композиции бренда. Подтверждением этому стала премия Гран–при конкурса «Лучшие украшения России», присуждённая за изящную копию французского корабля 1669 года «Король-Солнце» на осенней выставке «JUNWEX Москва» в 2018 году. Не секрет, что ценность янтаря из года в год только растёт. Поэтому приобретаемые изделия из природной смолы — отличная инвестиция.

Sun Stone | Браслет из янтара

Ещё один дар морей — жемчуг — давно стал стилеобразующим элементом многих ювелирных коллекций. На выставке «JUNWEX Москва» этой осенью стоит присмотреться к украшениям из жемчуга от ювелиров компании «Жемчужное подворье».

Эксклюзивные украшения на выставке представит ювелирный дом Chamovskikh. Каждое изделие бренда — это тщательно подобранные по цвету, форме и структуре драгоценные материалы. Австралийские опалы, длинные драгоценные кисти жемчуга, белое золото со сверкающими бриллиантами — всё подчинено художественному замыслу и великолепному исполнению. Будь то парюра «Царевна–Лебедь» или гарнитур «Камбоджа». Стоит отметить, что все украшения бренда трансформируются из торжественно–вечерних, с каскадом бриллиантов, в более компактные, которые идеально соответствуют деловому костюму.

Самый широкий спектр украшений — от модных и азартных провокаций на пике различных интерпретаций стилистики и образов до уникальных подарочных предметов из серебра в сочетании с гранёным хрусталём, представит на выставке московский ювелирный завод «Родис». Художники–ювелиры этой компании — выдающиеся мастера русского ювелирного искусства. В каждой работе они безупречно решают стилистические задачи и создают произведения, способные занять достойное место в ряду ювелирных украшений антикварного уровня.

«Родис» | Кольцо из коллекции «Маскарад»

Организаторы «JUNWEX Москва» особое место на выставке отводят украшениям и ювелирным изделиям религиозной тематики. Свои работы на эту тему представят такие компании, как: «Елизавета», «Иордань» и Violet. В частности, ювелирный дом Violet находит разнообразные художественные решения для нательных крестов, сосудов для святой воды, подвесок и браслетов с молитвами. Такие ювелирные изделия вызывают наибольший интерес среди мужской аудитории.

Violet | Нательный крест

Кульминацией выставки станет подведение итогов конкурса «Лучшие украшения России». На конкурс могут подать заявки все участники выставки, однако высокое экспертное жюри — ведущие научные сотрудники и искусствоведы Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Российского Этнографического музея — отберёт изделия лишь 50 представителей. При этом компании могут подавать заявки на участие в различных номинациях ювелирного состязания. Всего в конкурсе «Лучшие украшения России» заявлено 15номинаций. Также предусмотрено награждение участников премией Гран–при. Эта награда вручается в особых случаях, что подчёркивает высокий статус самого конкурса, а также важность и престижность участия в нём.

Sun Stone | Копия французского корабля 1669 года «Король-Солнце» | Обладатель Гран–при 2018 года

Адрес | Время работы | Стоимость билетов

ВДНХ. Павильон 75. Проспект Мира, 119, стр. 75

25-29 сентября 2019

25-28 сентября: 11:00 – 20:00

29 сентября: 11:00 – 17:00

25 сентября в 13:00 – торжественное открытие выставки

28 сентября в 17:00 – церемония награждения победителей конкурса «Лучшие украшения России»

Вход на выставку во все дни её работы, включая торжественное открытие и церемонию награждения, бесплатный при условии регистрации на сайте и скаченного там электронного билета

Стоимость билета в кассах ВДНХ – 250 рублей

Дополнительная информация

www.junwex.com | Instagram | Facebook | VK