22 марта 2019 года, в завершающий день «Российской недели текстильной и легкой промышленности», состоялась XVI ежегодная церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено». Премия вручалась победителям в отраслевых номинациях по итогам 2018 года.

Учредители премии – Минпромторг РФ,ТПП РФ, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром), Национальная академия индустрии моды (НАИМ),.

«Золотое веретено» — главная премия в российской индустрии моды, ежегодная оценка наивысших профессиональных достижений в сфере формирования и развития индустрии моды в России. Ее лауреатами в разных номинациях являются предприятия текстильной и легкой промышленности, дома моды, рабочие ведущих профессий, дизайнеры, модельеры и многие другие представители отраслевого сообщества.

В награждении лауреатов премии приняли участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгений Рыжов, генеральный продюсер Церемонии вручения Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» Людмила Иванова.

В своем выступлении в ходе торжественной церемонии Андрей Разбродин подчеркнул «важное значение премии в повышении престижа практически всех профессий в отрасли. «Премия, напомню, зародилась в Академии моды под руководством Вячеслава Зайцева, который активно поддержал эту идею и всемерно способствовал ее реализации. Хотел бы также выразить благодарность Минпромторгу России за поддержку той же идеи, как и за поддержку всех предложений, нацеленных на популяризацию премии, ее продвижение в ранг ежегодного значимого мероприятия всероссийского ранга. Считаем целесообразным придать этой премии более серьёзный, точнее – государственный статус. Для нашей легкой, но в действительности очень «нелёгкой» промышленности премия «Золотое веретено» имеет очевидный успех. Вызывая всё больший интерес в экспертном и бизнес-сообществе не только нашей отрасли. Так что, надеюсь, премию мы совместными усилиями сможем, что называется, довести до Кремля, в ранге статусного государственного мероприятия», - отметил президент СОЮЗЛЕГПРОМа.

Схожу оценку значимости премии высказал Евгений Рыжов, отметив, что она «полностью доказала и продолжает доказывать свою всестороннюю роль в стимулировании развития отечественного легпрома. Но не только: «Золотое веретено» - это еще и важнейший стимул для повышения престижности абсолютно всех секторов и направлений российского легпрома. И, стало быть, для роста производительности труда в отрасли».

Дмитрий Курочкин заверил участников торжественной церемонии, что «Торгово-промышленная палата, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности всегда поддерживали и далее будут активно поддерживать национальную отраслевую премию. Поскольку она содействует р популяризации отечественных брендов, развитию отечественной индустрии моды, повышению ее конкурентоспособности, как и, в целом, отечественного легпрома».

Лауреатами премии «Золотое веретено-2018» стали:

В номинации «Промышленная коллекция»: ООО «ФЭШНСТАЙЛ», (группа компаний Endea, г. Москва) Бренд ENDEA и SOLOBYENDEA Генеральный директор – Васехо Светлана Стаховна www.endea.ru

1 / 32 ENDEA































































В номинации «Творческая коллекция»: ДЖЕМАЛ МАХМУДОВ Бренд MAKXMUDOV DJEMAL www.md-md.ru

1 / 39 ДЖЕМАЛ МАХМУДОВ













































































В номинации «Одежда для дома, спорта и отдыха»: ПОРТНОВСКАЯ МАНУФАКТУРА SHISHIKIN

1 / 34 SHISHIKIN



































































В номинации «Детская одежда»: TODES WEAR Руководитель – Алла Духова www.todesshop.ru

1 / 24 TODES WEAR















































В номинации «Трикотаж»: АО «СМОЛЕНСКАЯ ФАБРИКА «НАШЕ» (г. Смоленск) Руководитель – Дунцев Дмитрий Юрьевич www.nashe-rodnoe.ru

В номинации «Текстильное предприятие»:

ООО «МИРТЕКС» (г. Фурманов) Руководитель – Савельев Николай Александрович www.mirtex.ru

В номинации «Нетканые материалы»: ООО «С2 ГРУПП», ТМ Слайтекс, (г. Новосибирск) Генеральный директор – Ощепкова Наталья Николаевна www.c2group.ru www.slaytex.ru

В номинации «Технический текстиль»: АО «ЛЕНТА», (г. Чебоксары) Генеральный директор – Иванова Роза Петровна www.lentacheb.ru

В номинации «Российская марка»: ЗАО «ФАБРИКА ОРЕНБУРГСКИХ ПУХОВЫХ ПЛАТКОВ» (г. Оренбург) ТД «Ореншаль». Директор – Курлаева Елена Владимировна www.orenshal.ru

В номинации «Дебют»: КУКУШКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, Kykyshka Brand, обладательница гран-при в конкурсе «Русский силуэт»

В номинации «Журналистика»: «МОДНЫЙ MAGAZIN» (г. Москва) Главный редактор – Иванова Вера Федоровна www.e-mm.ru

В номинации «Текстильный дизайн»: SOLSTUDIO TEXTILE DESIGN (г. Москва) Руководитель – Лялина Елена Вячеславовна www.solstudiodesign.com

В номинации «Мех и кожа»: ИП КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА Бренд Astel by Konstantinopolski (г. Москва) Руководитель – Константинопольский Виктор Васильевич www.a-fur.com

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В номинации «Ателье»: Студия моды «ТАЛИЯ» (г. Тверь) Руководитель – Халипская Анна Андреевна www.tallya.ru

В номинации «Fashion проект»: НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ В «ГОСТИНОМ ДВОРЕ» Руководитель – Достман Александр Леонидович www.fashionweek.ru

В номинации «Режиссер постановщик Fashion показов»: ГРЕЧИШНИКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА – заслуженный деятель искусств Российской Федерации

В номинации «Специальные награды»: «ХРУСТАЛЬНАЯ ПАЛЬМА» – за вклад в подготовку кадров индустрии моды России Демидова Ольга Владимировна – наставник лауреата в номинации «Дебют».

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМА» – за вклад в развитие индустрии моды России удостоен Достман Александр Леонидович - президент и учредитель Ассоциации Высокой моды и pret-a-porter, продюсер, в течение 25 лет организатор Недели моды в Москве, которая проходит под девизом "Сделано в России".

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМА» – за вклад в развитие индустрии моды России - Гришко Николай Юрьевич – основатель и генеральный директор производственного комплекса и марки Grishko. Компания Grishko – всемирно известный лидер в производстве одежды, обуви и аксессуаров для танцев, фитнеса, йоги, пилатеса. Продукция отвечает высоким стандартам качества и продается в более чем 70 странах мира.