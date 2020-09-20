XVI международная выставка ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Москва 2020»

Каждый сентябрь на ВДНХ приезжают десятки тысяч посетителей со всей России. Это представители профессионального сообщества (так, в сентябре 2019 года было зафиксировано около 16 тысяч бизнес-контактов) и посетители, отслеживающие тенденции ювелирной и часовой моды, желающие первыми не только увидеть новинки, но также и купить, сделав модную покупку и одновременно совершив инвестиционное вложение (в прошлом году на выставке побывало порядка 38 тысяч человек).

Не секрет, что изделия из золота и драгоценных камней год от года повышаются в цене. Несмотря на то что исторический максимум стоимости в евро и в рублях уже пройден, директор гильдии ювелиров России Эдуард Уткин прогнозирует подорожание украшений из золота на 30 %. И более того, не исключает обновление рекордной цены золота до двух тысяч долларов за тройскую унцию (31,1 грамм). Ольга Будная, генеральный директор выставки «JUNWEX Москва», продолжает тему: «Исторически сложилось так, что золото получило репутацию «тихой гавани» для капиталов, и многие наши постоянные посетители выставки вкладывают деньги именно туда. Если сравнивать доходность двух инвестиционных инструментов – золота и долларов, то в 2008 году цена за грамм золота составляла 821,8 рубля, а за доллар давали 30 рублей. В августе 2020 году цена золота стала 2600 рублей за грамм, а курс за каждый доллар вырос до 75 рублей. Путем несложных вычислений можно прийти к следующему выводу: сумма, вложенная в покупку золотого изделия, увеличилась в 3,16 раза, а в случае с валютой – всего в 2,55». Такой рост прибыльности ювелирных покупок, без сомнения, отличный инвестиционный инструмент для вложений.

В сентябре посетителям выставки «JUNWEX Москва» стоит присмотреться к компаниям, которые уверенно удерживают первенство в производстве изделий из золота, таким как ювелирные заводы «Санис» (Санкт-Петербург), «Красцветмет» (Красноярск), «Дельта» (Кострома), EFREMOV, Белгородский ювелирный завод «Карат», Алькор (Кострома), «Альфа-Карат» (Санкт-Петербург), Красносельский ювелирпром, «Талант» (Санкт-Петербург). В зале «Премиум» новые коллекции и авторские работы представят компании: Chamovskikh JH (Екатеринбург), Мастер Бриллиант (Кострома), Бриллианты Костромы, «Ринго» (Москва), Sarkissian (Москва) и Maxim Demidov (Москва), которые заслуженно считаются стержнем ювелирного рынка и пользуются большим доверием покупателей Торжественное открытие выставки «JUNWEX Москва» и юбилейных мероприятий «Ювелирная слава России» состоится 23 сентября 2020 г.

Посетителей ждет насыщенная программа: историческая экспозиция, посвященная 120-летию Всемирной промышленной выставки в Париже, триумфу Российских ювелиров на ней, награждение победителей конкурса «Современные ювелирные династии». 24 сентября 2020 г. в конференц-зале павильона 57 пройдет молодежный форум «Ювелирное дело, предпринимательство, культура, наука, искусство». Программа включает в себя: три основных блока докладов и лекций, экспозицию ювелирных работ студентов и выпускников профессиональных учебных заведений. Модератор форума – Галина Ананьина, президент Фонда развития ювелирного искусства.

В связи с юбилейными торжествами перечень номинаций Всероссийского конкурса ювелиров «Лучшие украшения России» расширен. К 190-летию основателя русской ювелирной школы Павла Овчинникова добавлена номинация «В зеркале русских традиций», дань современной моде выражена в номинации за актуальный дизайн и разнообразие материалов. На конкурс могут подать заявки все участники выставки, однако высокое экспертное жюри – ведущие научные сотрудники и искусствоведы Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля и Российского этнографического музея – отберёт изделия лишь 50 представителей. Также предусмотрено награждение участников премией Гран-при. Эта награда вручается в особых случаях, что подчёркивает высокий статус самого конкурса, а также важность и престижность участия в нём. XVI международную выставку ювелирных и часовых брендов «JUNWEX Москва» по праву можно назвать самым ожидаемым событием московской деловой осени 2020 года.

Адрес | Время работы | Стоимость билетов ВДНХ.

Павильоны 55 и 57. Проспект Мира, 119, стр. 55 и стр. 57

23–26 сентября: 11:00 – 20:00 27 сентября: 11:00 – 17:00

23 сентября в 13:00 – торжественное открытие выставки

24 сентября с 11:00 до 17:00 – молодежный форум «Ювелирное дело, предпринимательство, культура, наука, искусство».

26 сентября в 17:00 – церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшие украшения России»

Вход на все мероприятия выставки по входным билетам.