XXIII-я выставка-ярмарка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

«Бижутерия от винтажа до наших дней»

— Почему профили на камеях-брошах всегда смотрят вправо, а на серьгах — друг на друга?

— Как траур королевы Виктории сделал популярным камень гагат?

— Как с помощью молока проверяют натуральность коралла?

— Откуда пошла китайская традиция делать ожерелья из перьев зимородка?

Получить ответы на эти вопросы можно, посетив с 23 по 25 ноября популярную и каждый раз неповторимую, выставку-продажу «Бижутерия от винтажа до наших дней».

Организаторы выставки придерживаются строгих правил: представлять посетителям всю палитру современных и старинных украшений, искать новых талантливых участников, а также каждый раз готовить отдельный, практически музейный спецпроект.

Тема ноябрьского спецпроекта — «Драгоценная органика». Свои находки, сделанные на протяжении многих лет, покажут коллекционеры Ольга Бутеноп, Наталья Курбатова, Лариса Сергеева, Юлия Некрасова, Павел Карташёв и Вадим Полубоярцев. Главное место в экспозиции спецпроекта займут украшения из органических материалов: слоновой кости, панциря черепахи, перламутра, кораллов, янтаря, киновари, гагата.

Все украшения на выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней» можно не только посмотреть, но и купить. А выбор здесь огромен: от серебряных брошей до браслетов из бакелита, от этнических женских ожерелий до мужских перстней авторской работы. Очки, шляпки, сумочки, платки и многие другие аксессуары также участвуют в общем параде. Разброс цен от 300 рублей до десятков тысяч позволяет уйти с покупкой любому посетителю, а ежедневные розыгрыши-лотереи радуют нежданными подарками. Свои стенды смонтируют более 150 участников.

Организаторы выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней» позаботились и о тех, кто любит всё узнавать заранее и подробно. Для этого они подготовили специальный мультимедийный каталог выставки. В нём можно прочитать статьи об истории бижутерии, подробнее узнать об участниках выставки и рассмотреть их коллекции и многое-многое другое. Кстати, в нём есть и ответы на вопросы про профили камей, о камне гагате, о молоке и кораллах. О китайской традиции делать украшения из перьев зимородка можно тоже прочесть в этом каталоге, кликнув на ссылку: Мультимедийный каталог «Бижутерия от винтажа до наших дней».

Читайте, смотрите, выбирайте заранее и приходите на Тишинку, на XXIII-ю выставку-ярмарку «Бижутерия от винтажа до наших дней» делать свою осознанную покупку. Тем более, что Новый год уже совсем скоро! Значит, нужно вовремя сделать подарки своим родным и близким и не забыть о себе.



Адрес, расписание работы выставки и стоимость билетов:

Москва, «Т-Модуль» (Тишинская площадь, дом 1).

22 ноября — VIP-открытие в 19:00

23-24 ноября — с 11:00 до 21:00

25 ноября — с 11:00 до 20:00



Вход на VIP-открытие выставки 22 ноября в 19:00 по специальным приглашениям или билетам.

Стоимость билета: 1000 руб.

Стоимость билета с 23 по 25 ноября: 200 руб.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

До 18 ноября успейте купить билет по цене 100 рублей на сайте www.бижу.москва

Организатор выставки — выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.бижу.москва



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