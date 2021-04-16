Я милого узнаю по походе

Наталья Петухова, режиссер-постановщик шоу-программ, конкурсов красоты, дефиле и телепроектов. Среди них Miss Intercontinental, Super Model of the World, Eurovision, Мисс Беларусь, Неделя моды в Москве.

Профессиональный педагог, она ведет курсы по походке для широкого круга населения, где учит ходить не по модельному подиуму, а по подиуму жизни, чтобы каждая смогла пройтись по нему как королева.

О том, что Наталья думает о походе, она рассказала на своем уроке в Первой Женской Академии в усадьбе Коншиных на улице Станиславского.

- Я считаю, что мы своей походкой транслируем миру себя, а мир в свою очередь воспринимает нас по походке. То как мы себя несем, так и окружающие на нас реагируют. Походка сродни актерскому мастерству, ведь ты подыгрываешь ситуации. Более того я считаю, что походкой можно очень сильно изменить свою жизнь. Если она уверенная, сексуальная, то на девушку, конечно же, обращают внимание. А если же она скукоженная, маленькая, голову втянула в плечи, как в известном всем фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» , то на нее никто внимание не обратит. Такой девушке придется вдвое больше потратить усилий прежде чем с кем то познакомится и произвести нужное впечатление. То же самое относится и к бизнесу. Вы встречаетесь на переговорах и какому партнеру вы более доверитесь по своим проектам: тому кто увереннее себя несет, уверенно стоит, жестикулирует свободно, не зажат, вот к этому человеку у нас больше доверия. Поэтому я всегда говорю девушкам, что в первую очередь - это походка. Ведь через походку мы транслируем себя! Я всегда говорю, что походка – это средство перевоплощения! Если вы собрались на свидание – это это походка летящая и свободная. Если вы собрались в налоговую инспекцию , то здесь предлагаю идти на полусогнутых и втянуть голову в плечи, чтобы не вести себя как королева и не раздражать налоговика. На работу, кстати, вы пойдете другой походкой, а в спортивный зал третьей. Я всегда говорю, что походка – это средство перевоплощения!