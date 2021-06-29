«Я смогла сохранить бизнес в пандемию - это настоящее достижение»

Амина Исаева - международный бизнес-консультант, основатель премиального бренда одежды, рассказала о своем детстве, бизнесе и коучинге

1) Где ты родилась? Как проходило твое детство?

Родилась я в Москве, росла в области. Когда я была маленькой, мои родители развелись. Родного отца я не знала, меня воспитывала мама, отчим и бабушка, но сейчас мы в хороших отношениях.

В целом, в семье погода хорошая, несмотря на то, что мать - алкоголик в стадии ремиссии. У нас созависимые отношения и отнюдь не простая семья. Я прошла терапию, проработала свою зависимость и приняла ее и себя. Я благодарна такому опыту и матери. В основном, мной занималась бабушка, ее любовь сделала меня тем человеком, которым я являюсь на данный момент.

2) Какое у тебя образование?

Всю жизнь я мечтала стать актрисой театра, но мама была против актерской карьеры, поэтому я пошла учиться на бухгалтера-экономиста - это моё первое образование. Потом я пошла в РГТУ, но, когда встал вопрос об оплате обучения, мне пришлось выбрать работу. Вопрос получения образования для меня не закрыт, но я считаю, что это не показатель успеха, главное работать головой и самосовершенствоваться.

3) Какие основные нюансы важны в коучинге?

В коучинге важно понимать ответственность: слова без действий - просто болтовня. Клиент должен применять полученные навыки. Обязательно нужно двигаться вперед.

Второй важный момент - конфиденциальность. Ничто и никогда не выходит за рамки проектов и партнеров.

4) Расскажи о своем бренде Amina Isaeva

У меня был интернет-магазин, но во время беременности я решила, что у меня будет свой собственный бренд. Практически сразу после роддома я ездила на производство, сама занималась всеми процессами: закупки, примерки итд, причем все с малышкой на руках.

Большие продажи начались после покупки рекламы у блогеров. Костюмы разлетались по всему миру. Все довольны и счастливы (и, кстати, ни одного возврата, что еще раз говорит об отличном качестве и льстит мне как создателю).

5) Каким ты видишь свое будущее в бизнесе?

Планы многообещающие. В этом году я начинаю распространение бренда по всем шоурумам Украины. Далее мы хотим перебазироваться в Россию, через 2 года откроем магазин в столице, а следующим шагом будет открытие производства эксклюзивной одежды. Далее планируется выход на оптовые продажи, а лет через 10 я вижу свой магазин в Европе.

Я верю в то, что мой бренд будет известен еще многие годы, из поколения в поколение, так же, как Луи Витон.

6) Какие достижения в бизнесе? Резкий скачок по заработку, появление крутых партнеров/инвесторов?

Я смогла сохранить бизнес в пандемию - нереально сложное время, это настоящее достижение. Без инвесторов и спонсоров - это кредо. Мое детище, мой ребенок - мой бренд, который я не хочу и не буду делить ни с кем.

7) Расскажи о своей нынешней семье.

Я замужем. Мой муж абсолютно не публичный человек, он не фанат соцсетей и не любит посещать всевозможные светские рауты. У нас всего четыре ребенка. Три его и четвертая - наша дочка, младшая. Живем мы дружно и в гармонии - у нас обычная среднестатистическая семья.