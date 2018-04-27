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Модная Лена

Ян Гэ и другие гости светского обеда в честь 20-ти летнего юбилея бренда Luisa Cerano

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  • 27 Апреля 201800:48

Немецкий бренд Luisa Cerano представил капсульную юбилейную коллекцию в Москве. Презентация прошла в формате светского обеда в ресторане Семифреддо, где бренд-шеф главных столичных застолий Нино Грациано приготовил меню, специально разработанное к этому событию.

Новая героиня Luisa Cerano – утонченная и чувственная девушка, но одновременно c взрывным характером,  такая же как загадочная красавица Ян Гэ, режиссер, пожалуй, самого главного дебюта ММКФ 2018, надрывного фильма «Ню». Ее выбор -главный аксессуар нового сезона  поясная сумка с принтом «звездной россыпи” и oversize жакет с тартаном.

Юбилей – это весомый повод вспомнить все лучшее, поэтому любительницы всего ультрамодного Алина Крюкова, Алена Чехова, Рената Пиотровски, Мария Иващенко, Светлана Абрамова выбирали из разнообразия стилей, представленных в новой коллекции: этнический стиль, британский стиль, английский кантри, богемный шик 70-х.

Но прежде всего, дизайнер бренда Александра Ленц, посвятила юбилейную коллекцию женственности и элегантности, подчеркнув ДНК немецкого бренда- классический стиль, который выбрали красавицы актрисы Анна Чурина и Ирина Пегова.

Также коллекцию оценили профессионалы ведущих глянцевых изданий.

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