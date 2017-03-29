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Диана Мицкевич

Яна Чурикова представила свою новую коллекцию обуви «Yana Churikova & MTV for Betsy»

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  • 29 Марта 201715:19
Сюжеты: BETSY

Стильная дизайнерская обувь - мечта каждой модницы от простой шопинг-охотницы до знаменитой светской львицы!

Именно поэтому новая эксклюзивная коллекция, созданная популярной телеведущей Яной Чуриковой для британского обувного бренда BETSY близка  и симпатична каждой модной барышне. И что не менее важно - вполне доступна и безопасна даже для самого скромного бюджета.

По доброй традиции,  часть средств, вырученных от продажи каждой пары обуви из коллекции «Yana Churikova & MTV for Betsy», будет направлена в Благотворительный Фонд "Линия жизни", оказывающий помощь тяжелобольным детям. 

В новой авторской  коллекции Яны можно найти обувь на все случаи городской и курортной жизни. Хит сезона - кукольные босоножки на высоком, но устойчивом каблуке чанки, который стал главным трендом весны-лета 2017. 

 

Для игр и прогулок на природе идеально подойдут комфортные матерчатые эспадрильи и босоножки на плавной танкетке. 

А  подружить в офисном гардеробе строгий дресс-код и беззаботные модные тенденции помогут клетчатые слипоны и лакированные броги с дышащими "декольте" по бокам.

Новинки эксклюзивной коллекции обуви «Yana Churikova & MTV for Betsy» уже примерили и сразу стали носить телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, актриса телесериала "Физрук" Полина Гренц и другие модницы-селебрити. 

Выбрать свои dream shoes от Betsy можно не только во время модной охоты в фирменных магазинах бренда, но и на интернет-просторах lamoda.ru и wildberries.ru 

Автор: Диана Мицкевич

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