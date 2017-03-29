Яна Чурикова представила свою новую коллекцию обуви «Yana Churikova & MTV for Betsy»

Стильная дизайнерская обувь - мечта каждой модницы от простой шопинг-охотницы до знаменитой светской львицы!

Именно поэтому новая эксклюзивная коллекция, созданная популярной телеведущей Яной Чуриковой для британского обувного бренда BETSY близка и симпатична каждой модной барышне. И что не менее важно - вполне доступна и безопасна даже для самого скромного бюджета.

По доброй традиции, часть средств, вырученных от продажи каждой пары обуви из коллекции «Yana Churikova & MTV for Betsy», будет направлена в Благотворительный Фонд "Линия жизни", оказывающий помощь тяжелобольным детям.

В новой авторской коллекции Яны можно найти обувь на все случаи городской и курортной жизни. Хит сезона - кукольные босоножки на высоком, но устойчивом каблуке чанки, который стал главным трендом весны-лета 2017.

Для игр и прогулок на природе идеально подойдут комфортные матерчатые эспадрильи и босоножки на плавной танкетке.

А подружить в офисном гардеробе строгий дресс-код и беззаботные модные тенденции помогут клетчатые слипоны и лакированные броги с дышащими "декольте" по бокам.

Новинки эксклюзивной коллекции обуви «Yana Churikova & MTV for Betsy» уже примерили и сразу стали носить телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, актриса телесериала "Физрук" Полина Гренц и другие модницы-селебрити.

Выбрать свои dream shoes от Betsy можно не только во время модной охоты в фирменных магазинах бренда, но и на интернет-просторах lamoda.ru и wildberries.ru

Автор: Диана Мицкевич