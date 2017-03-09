Яна Каплан «Новое о привычном»

«Я всего лишь показываю вам то, что живет с вами каждый день».

С 17 по 30 марта в новом концепт пространстве L’appartement на Кузнецком, 12 пройдет выставка художницы Яны Каплан «Новое о привычном».

Цикл «Новое о привычном» (2015 — 2017) собран из десятка новелл, условно-ассоциативных композиций на стыке философии, коллажа и живописи. Это творческое осмысление жизни в современном мегаполисе, внимательное исследование уникального и одновременно общего опыта. Каждая картина раскрывает отдельный аспект центральной темы, используя совершенно различные художественные языки, и отображает внутреннее видение художницы данного эмоционального содержимого в момент пережитого.

«Мое искусство - это мелодии моих переживаний».

К примеру, для визуализации трехмерного объекта «Страсть» используется сплетение люминесцентных нитей, а работа «Ожидание» более традиционно выполнена в одной плоскости и в первую очередь представляет собой предмет живописи. Многослойность в работах Яны -это не только техника построения работ, но и внутренние переживания и рассуждения, которыми автор хочет поделиться с публикой.

На первом плане — город, и это неслучайно. Для выхода за плоскость холста Каплан обращается к мировой традиции уличной визуальной культуры и последовательно формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что иное, как часть стены дома или бетонный забор со своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных объявлений. Такая подчеркнутая реалистичность включает зрителя в знакомый городской ландшафт и делает каждого смотрящего своей частью. Картины словно заражены реальностью, но вместе с этим транслируют и символическое содержание. Синопсисы, подготовленные ко всем картинам цикла, служат ключом к пониманию символического уровня повествования и выстраивают кажущийся хаос декоративности и разнообразия изобразительных техник в осознанный разговор со зрителем, в рассуждение о фундаментальных вопросах.

Выставку можно посетить с понедельника по воскресенье (с 12:00 до 20.00) по предварительному звонку: +7 963 784 98 57