Яна Отман продолжает активно работать на благо развития культуры и спорта РФ

Получив титул мисс Санкт-Петербург в 2017 году, привлекательная и умная девушка Яна Каролина Отман была приглашена на должность президента женского баскетбольного клуба «Спартак». Клуб имеет отличную репутацию и подготовку, которую показал на чемпионате в 2017 году.

Основной целью, которую Яна ставит себе на посту президента, является увеличение бюджета, а также участие клуба в международных соревнованиях.

Яна Отман также объявила о планируемом сотрудничестве «Спартака» с известной маркой одежды Эскада, поклонницей которой также является Иванка Трамп.

Что касается самой Яны, она активно работает в направлении развития спорта и культуры нашей страны, об этом свидетельствует ее назначение в 2017 году на пост вице-президента фонда «Будущее России». В качестве руководителя фонда Отман организовала великий проект «Rally Peace», в котором приняли участие самые известные и высокопоставленные представители 11 государств. Основной целью проекта стало объединение народов и стран всего мира, поддержка дружеских контактов и сотрудничества.

В автопробеге участвовали князь Серж Владимир Караджорджевич Югославский и принц Эммануэль Филиберто Савойский, Венецианский и Пьемонтский, другие известные лица и бизнесмены. В период с 27 по 31 мая они проехали на своих раритетных автомобилях общей стоимость 16 миллионов евро от Сан-Марино до Санкт-Петербурга.

Ралли получило всемирную известность и имело огромный успех, поэтому Яна приняла решение проводить подобные проекты ежегодно.



