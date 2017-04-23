Японская эпоха Мэйдзи рубежа XIX-XX-го веков на «Блошином рынке» Тишинки. Москва / 18-21 мая / 2017

45-й художественный проект «Блошиный рынок» на Тишинке и спецпроект «Японские предметы эпохи Мэйдзи рубежа XIX-XX-го веков».

Москва, Тишинская площадь, дом 1 («Т-Модуль»). С 18 по 21 мая

Календарный год художественного проекта «Блошиный рынок» на Тишинке начинается в сентябре и заканчивается в мае. Коллекционеры, антиквары и просто любители сокровищ прошлого уйдут на каникулы или распланируют свои дальние маршруты с непременным посещением винтажных рынков других стран. Но, перед тем как расстаться на время летних отпусков, рекомендуем заглянуть на старинную московскую площадку – «Блошиный рынок» на Тишинке, где найдутся домашние предметы любой эпохи, а цена и ценность будут весьма относительными.

«Лето – это маленькая жизнь». И очень яркая – если сервировать стол на веранде из посуды прошлых столетий, зажигать в ночи свечи в старинных подсвечниках, слушать виниловые пластинки, щеголять в ретро-очках с винтажным ридикюлем… Рассказывать детям о своей коллекции фарфора или черно-белых фотографий…

Впрочем, для того, чтобы рассказывать, надо много знать. «Блошиный рынок» на Тишинке – это ещё и кладезь невыдуманных историй, бытовых подробностей, бережных деталей о прошлой жизни. Организаторы выставки гордятся тем, что одна из главных задач проекта – просветительская. Поэтому каждую выставку украшает совершенно особый спецпроект: художественное собрание предметов, которые, вряд ли, можно увидеть где-либо ещё.

Спецпроект майского «Блошиного Рынка» на Тишинке посвящён редкой теме: японским предметам эпохи Мэйдзи. Эти 44 года с 1868 по 1912 стали для Японии приблизительно тем же, чем для России – петровские реформы. Закрытая феодальная страна превратилась в современную мировую державу – причём молниеносными темпами. Слом государственной структуры, военная экспансия, перенос столицы в Эдо (он же Токио), отказ от лунного календаря и щедрый подарок западному миру в виде эстетики ар-нуво. Япония тогда была у всех на устах. А как жилось самим японцам в эпоху перемен? Об этом нам расскажут декоративные вазы со сложными символическим подтекстом росписи, статуэтки из патированной бронзы, кости и дерево, знаменитые нэцкэ, декоративные панно и живописные полотна.

График работы выставки:

18 и 19 мая с 12:00 до 21:00

20 мая с 11:00 до 21:00

21 мая с 11:00 до 20:00

Стоимость входного билета: 100 рублей до 16 мая на сайте www.bloxa.su,

в дни работы выставки, в кассах ТВК «Тишинка» – 200 руб.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум»

+7 (495) 585-72-74

www.bloxa.ru

www.bloxa.su

www.vk.com/rynokbloxa

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