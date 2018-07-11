Японская копания TAKARA BELMONT стала золотым спонсором Конгресса парикмахеров

Корпорация TAKARA BELMONT и японская профессиональная косметика LebeL в лице эксклюзивного дистрибьютора в России и СНГ - группы компаний TANDEM выступили золотыми спонсорами Конгресса Парикмахеров, который прошел в Москве с 22 по 23 мая на площадке Центрального Телеграфа.

В программе Конгресса были представлены новые коллекции LebeL, оборудование для салонов красоты и эстетических центров TAKARA BELMONT.

Зона мастер-классов представила более 20 топовых тренеров из России и зарубежья с мастер-классами в режиме нон-стоп. На протяжении всего фестиваля велась прямая видео-трансляция на огромном экране высокой четкости с профессиональным звуком и светом. В зонe beauty-market были представлены более 50 брендов профессиональной косметики, инструментов и оборудования.